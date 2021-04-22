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Camdaki Kız Cana kimdir? Gerçek adı nedir? Hande Ataizi hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız oyuncuları merak ediliyor. Dizi hayranları, Camdaki Kız Cana kimdir? Hande Ataizi kimdir? sorularını araştırıyor.

22 Nisan 2021 Perşembe 22:29
Camdaki Kız Cana kimdir? Gerçek adı nedir? Hande Ataizi hakkında bilgiler
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Kanal D ekranlarının yeni sezon iddialı yapımlarından birisi olan Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi’yi merak etmeye başladı. Başrolünde Burcu Biricik’in olduğu Camdaki Kız dizisi oyuncuları merak edilmeye devam ediyor.

Camdaki Kız Cana kimdir?

Ünlü iş adamlarından birisinin kızı olan Cana evli ve iki evlat sahibidir. Neşeli ve bir o kadarda cana yakın olan Cana pozitifliği ve güzelliği ile dikkat çekmektedir.

Hande Ataizi kimdir?

2 Eylül 1973 tarihinde Bursa’da dünyaya gelen Hande Ataizi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. İlk defa 1996 yılında Mum Kokulu Kadınlar filmi ile izleyici karşısına çıkan Ataizi filmde ki performansı ile Altın Portakal Ödüllerinde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Cem Davran ile pek çok dizi ve film projesinde görev alan Ataizi TNT’de yayınlanan Dest – i İzdivaç program sunuculuğunu da üstlenmiştir. En son 2012 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Benzemez Kimse Sana yarışmasında jüri üyeliği yapan Hande Ataizi Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat vermektedir.

 




Son Güncelleme: 22.04.2021 22:29
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