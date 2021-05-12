Camdaki Kız bu hafta neden yok! İşte sebebi

Camdaki Kız, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun yazdığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin başrolünde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu yer almaktadır. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır.

Oldukça sevilen dizide olay yaratacak bir gelişme yaşandı. Kanal D’nin bu haftaki yayın akışına bakıldığında Camdaki Kız dizisinin yer almadığı görülmektedir. 6. Bölüm bu hafta yok

Kanal D 13 Mayıs yayın akışı değişti! Kanal D yeni yayın akışına göre 13 Mayıs 2021 Perşembe günü yayın akışında Camdaki Kız yeni bölümü yerine Şarkılar Bizi Söyler programı ekrana gelecek. Ancak Kanal D yeni yayın akışında Şarkılar Bizi Söyler programı tekrar bölümü ekranlara gelecek.

Camdaki Kız neden yayınlanmıyor!

RTÜK tarafınca ve halk tarafından bazı sahneleri oldukça tepki toplayan camdaki kız dizisi de değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Bunun bir diğer sebebiyse dizi 2-3 bölüm ileriden gidiliyor. Bayram olması nedeniyle bunun önüne geçilip hem de genel bayram tatili için yayını bir sonraki haftaya ertelendi. Bunun yanı sıra gelen tepkilere yönelik dizinin senaryosu tekrar revize edilecek.