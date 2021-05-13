Camdaki Kız bu akşam var mı, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Herkes tarafından merakla Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız’ın bu akşam yeni bölümünün ekranlara gelip gelmeyeceği araştırılıyor.

Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Camdaki Kız yayınlanacak mı?

Geçtiğimiz hafta son ve 5. Bölümü olan bölümle Perşembe akşamı ekranlara gelen Camdaki Kız dizisinin bu akşam 6. Bölümünün ekranlara gelip gelmeyeceği dizinin izleyenleri tarafından merakla araştırılıyor. Bu hafta Camdaki Kız’ın yeni bölümü Ramazan Bayramının ilk gününe denk geldiği için izleyiciler dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyorlar. Kanal D'nin sevilen ve yeni dizisi Camdaki Kız, soluksuz izleniyor. 5. bölümü yayımlanan dizinin 6. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Fakat Kanal D ekranlarının yayın akışında Camdaki Kız dizisinin yeni bölümüne yer verilmedi.

Camdaki Kız bu hafta yayınlanmayacak mı?

Yayınlandığı ilk günden bu yana Perşembe akşamları izleyenlerini ekranın başına kilitleyen Camdaki Kız dizisi herkes tarafından ilgiyle takip edilmekte. Kanal D ekranlarının yayın akışı içerisinde yer almadı. Camdaki Kız dizisi bu hafta Ramazan Bayramı dolayısıyla Kanal D ekranlarında yer almayacak.

Camdaki Kız yeni bölümü ne zaman?

5. bölümde Sedat ve Nalan’ın aralarının düzeldiği ekranlara gelmişti. Cana’dan ayrılma kararı alan Sedat’ın ne yapacağı herkes tarafından merak konusu oldu. Bundan dolayı dizinin izleyicileri Camdaki Kız’ın yeni bölümünü heyecanla beklemeye başladılar. Dizinin yeni bölümü ise 20 Mayıs 2021 Perşembe günü izleyicileriyle buluşacak.