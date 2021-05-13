İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...

Camdaki Kız bu akşam var mı, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Camdaki Kız bu akşam yayınlanacak mı? Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı? Camdaki kız yeni bölümü ne zaman ekranlara gelecek? Herkes tarafından merakla Kanal D ekranlarının yeni ve izleyiicleri tarafından beğenilen dizisi Camdaki Kız'ın bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Peki, Camdaki Kız bu akşam var mı? İşte, Camdaki Kız dizisinin ekranlara gelip gelmeyeceğinin cevabı...

13 Mayıs 2021 Perşembe 15:15
Camdaki Kız bu akşam var mı, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Takip Et:

Herkes tarafından merakla Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız’ın bu akşam yeni bölümünün ekranlara gelip gelmeyeceği araştırılıyor.

Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Camdaki Kız yayınlanacak mı?

Geçtiğimiz hafta son ve 5. Bölümü olan bölümle Perşembe akşamı ekranlara gelen Camdaki Kız dizisinin bu akşam 6. Bölümünün ekranlara gelip gelmeyeceği dizinin izleyenleri tarafından merakla araştırılıyor. Bu hafta Camdaki Kız’ın yeni bölümü Ramazan Bayramının ilk gününe denk geldiği için izleyiciler dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyorlar. Kanal D'nin sevilen ve yeni dizisi Camdaki Kız, soluksuz izleniyor. 5. bölümü yayımlanan dizinin 6. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Fakat Kanal D ekranlarının yayın akışında Camdaki Kız dizisinin yeni bölümüne yer verilmedi. 

Camdaki Kız bu hafta yayınlanmayacak mı?

Yayınlandığı ilk günden bu yana Perşembe akşamları izleyenlerini ekranın başına kilitleyen Camdaki Kız dizisi herkes tarafından ilgiyle takip edilmekte. Kanal D ekranlarının yayın akışı içerisinde yer almadı. Camdaki Kız dizisi bu hafta Ramazan Bayramı dolayısıyla Kanal D ekranlarında yer almayacak.

Camdaki Kız yeni bölümü ne zaman?

5. bölümde Sedat ve Nalan’ın aralarının düzeldiği ekranlara gelmişti. Cana’dan ayrılma kararı alan Sedat’ın ne yapacağı herkes tarafından merak konusu oldu. Bundan dolayı dizinin izleyicileri Camdaki Kız’ın yeni bölümünü heyecanla beklemeye başladılar. Dizinin yeni bölümü ise 20 Mayıs 2021 Perşembe günü izleyicileriyle buluşacak.

 


Son Güncelleme: 13.05.2021 15:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziKanal DRamazan BayramıYeni BölümCamdaki Kız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?
Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?
Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm neden yok?
Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm neden yok?
Çukur neden yok, bu hafta yayınlanmayacak mı? Çukur dizisi bitti mi, final mi yaptı?
Çukur neden yok, bu hafta yayınlanmayacak mı? Çukur dizisi bitti mi, final mi yaptı?
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar final mi yapacak? 14 Mayıs 2021 Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı, yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar final mi yapacak? 14 Mayıs 2021 Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı, yeni bölüm ne zaman?
Alev Alev 27. bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı?
Alev Alev 27. bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı?
Ağır Romantik filmi fragmanı? Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncuları
Ağır Romantik filmi fragmanı? Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 13 Mayıs 2021 Perşembe
Emanet 179. bölüm Kanal 7 canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 62. bölüm Fox TV canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm ATV canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
2021 Temmuz'da SSK Bağ-Kur memur ve memur emekliler ne kadar maaş alacak?
BİM açık mı? BİM saat kaçta kapanıyor? 13 Mayıs BİM açılış saati? A 101 ŞOK Migros BİM çalışma saatleri
Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? FB'nin son şampiyonluğu hangi tarihte?
Fox TV canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Alev Alev bu akşam var mı, neden yok? Alev Alev yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Green card başvurusu ne zaman başlıyor? 2021 Green card başvurusunda hangi evraklar gerekli?
17,18,19 Mayıs tatil olacak mı, sokağa çıkma yasağı var mı?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Sultan Alparslan kimdir? Serdar Kılıç'ın hayatı!
Gen İlaç halka arz ne zaman gerçekleşecek? Gen İlaç eşit dağılım mı oransal mı?
Alev Alev 27. bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı?
Seksenler dizisi Sibel kimdir? Cansın Özyosun yer aldığı dizi ve film yapımları
Ağır Romantik filmi fragmanı? Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncuları
Exxen bayramda ücretsiz nasıl izlenir? Telefon, Bilgisayar, Televizyondan exxen izleme rehberi
Rüyada bilezik taktığını görmek ne demek, bilezik taktığını görmek ne anlama gelir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.