İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...

Camdaki Kız bu akşam var mı? 13 Mayıs 2021 neden yok?

Ekranların sevilen yapımlarından birisi haline gelen Camdaki Kız dizisinin 13 Mayıs 2021 tarihinde 6. bölümü ile ekranlara gelmeyeceği açıklandı. Açıklamalar sonrasında pek çok kişi, Camdaki Kız bu akşam var mı? 13 Mayıs 2021 neden yok? soruları araştırılmaya başlandı.

13 Mayıs 2021 Perşembe 03:22
Camdaki Kız bu akşam var mı? 13 Mayıs 2021 neden yok?
Takip Et:

Kanal D ekranlarının yeni dizilerinden olmasına rağmen büyük bir ilgi ile takip edilen Camdaki Kız’ın 13 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilmeye başlandı. Dizi hayranlarının araştırmaları devam ederken Camdaki Kız dizisinin 6. Bölümünün ekranlara gelip gelmeyeceği araştırılıyor.

Camdaki Kız bu akşam var mı?

Kanal D tarafından yapılan son dakika açıklamaları ile birlikte dizinin 13 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanması beklenen 6. Bölümün ertelendiği açıklandı. Açıklamalarda dizinin yeni bölümünün 20 Mayıs 2021 tarihinde izleyicisi ile buluşacağı aktarıldı.

Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Dizinin 5ç bölümünün Ramazan Bayramına denk gelmesi nedeniyle ertelendiği açıklanırken 6. Bölümün 13 Mayıs 2021 tarihinde ekranlara gelmeyeceği açıklandı.

 


Son Güncelleme: 13.05.2021 03:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DCamdaki Kız13 Mayıs 2021Var MıNeden Yok
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman başlar?
Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman başlar?
Aşkın Tarifi dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Aşkın Tarifi dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Exxen bayramda ücretsiz mi olacak? Exxen ücretsiz kullanıma açılıyor!
Exxen bayramda ücretsiz mi olacak? Exxen ücretsiz kullanıma açılıyor!
ATV Bozkır Arslanı Celaleddin ne zaman başlıyor? Dizi yayın tarihi açıklandı!
ATV Bozkır Arslanı Celaleddin ne zaman başlıyor? Dizi yayın tarihi açıklandı!
TRT 1 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi kim oldu?
TRT 1 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi kim oldu?
Sadakatsiz Haluk neden yok, Burak Sergen diziden ayrıldı mı?
Sadakatsiz Haluk neden yok, Burak Sergen diziden ayrıldı mı?

Popüler Haberler

Camdaki Kız bu akşam var mı? 13 Mayıs 2021 neden yok?
Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu ortak yayını ne zaman, hangi gün olacak? Jahrein kimdir?
Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman başlar?
Ramazan Bayramı hutbesi 13 Mayıs
Pendik Kaynarca metro inşaatında patlama mı oldu, patlamanın nedeni ne?
Günlük burç yorumları; 13 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
TV yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
2021 yılı muhtaç aileler ve gençlere verilecek maddi destekler nelerdir? Mayıs 2021 tarihinde yararlanılabilecek destekler
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2021 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
Arka Sokaklar 590.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal D
Türkan Hanım'ın Konağı dizisine katılan Seyhan Taşdemir kimdir? Güliz karakteri kimdir?
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere hangi kısıtlamaları uygulayacak? Whatsapp kısıtlamaları ne zaman başlayacak?
Zehirli Çiçekler dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Televizyonda bugün hangi kandil özel programları var? Kadir Gecesi TV programları ve yayın saatleri
Survivor Ekstra sunucusu? Melisa Emirbayer kimdir, nereli yaşı kaç?
Güncel gümüş fiyatları 13 Mayıs 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kanal D canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 13 Mayıs 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 13 Mayıs 2021 Perşembe evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
Rüyada ceviz ağacı görmek anlamı ve yorumu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.