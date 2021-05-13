Camdaki Kız bu akşam var mı? 13 Mayıs 2021 neden yok?

Kanal D ekranlarının yeni dizilerinden olmasına rağmen büyük bir ilgi ile takip edilen Camdaki Kız’ın 13 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilmeye başlandı. Dizi hayranlarının araştırmaları devam ederken Camdaki Kız dizisinin 6. Bölümünün ekranlara gelip gelmeyeceği araştırılıyor.

Camdaki Kız bu akşam var mı?

Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Kanal D tarafından yapılan son dakika açıklamaları ile birlikte dizinin 13 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanması beklenen 6. Bölümün ertelendiği açıklandı. Açıklamalarda dizinin yeni bölümünün 20 Mayıs 2021 tarihinde izleyicisi ile buluşacağı aktarıldı.

Dizinin 5ç bölümünün Ramazan Bayramına denk gelmesi nedeniyle ertelendiği açıklanırken 6. Bölümün 13 Mayıs 2021 tarihinde ekranlara gelmeyeceği açıklandı.