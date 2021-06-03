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Camdaki Kız 9.bölüm fragmanı ve 10 Haziran 2021 Perşembe özeti Kanal D

Camdaki Kız 9.bölüm fragmanı ile heyecan 10 Haziran 2021 Perşembe günü devam ediyor. Son bölümü çok beğenilen Camdaki Kız yeni bölümde ne olacak, Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı ve özeti merak konusu oldu. Camdaki Kız 9.bölümüyle 10 Haziran Perşembe günü Kanal D’de.

03 Haziran 2021 Perşembe 23:32
Camdaki Kız 9.bölüm fragmanı ve 10 Haziran 2021 Perşembe özeti Kanal D
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Kanal D’nin yeni dizisi Camdaki Kız 9.bölüm fragmanı izle ile 10 Haziran Perşembe günü izleyici karşısına çıkacak. Son bölümde nişan yüzüğünün atılmasıyla konakta büyük bir şok oluşmuştu. Nalan’ın üzerinde baskı kurulduğu son bölüm izleyicilerin beğenisini kazandı. Son bölümün ardından gözler 9.yeni bölüm fragmanına çevrildi. Camdaki Kız 9.bölüm fragmanını ful HD kalitede haberimizde izleyebilirsiniz.

Camdaki Kız 9.bölümüyle 10 Haziran 2021 Perşembe günü saat 20:00’de Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

Camdaki Kız 9.bölüm fragmanı

Camdaki Kız 9.bölüm fragmanı ile heyecan 10 Haziran Perşembe günü devam ediyor. Son bölümün büyük heyecana sahne olan ve izleyicilerden tam not alan Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Camdaki Kız 9.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, Camdaki Kız yeni bölümde ne olacak, Camdaki Kız konusu ve Camdaki Kız son bölümde ne oldu soruları merak konusu oldu. Camdaki Kız dizisi hakkında merak edilenleri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Camdaki Kız son bölüm özet

Sedat ve Nalan’ın öpüştüğünü gören Feride şok geçirir. Geçmişte yaşanan felaketin etkisiyle kendini kaybeden Feride, Nalan’a daha fazla şiddet uygular. Nalan’ın hayatı daha da cehenneme döner.

Gizli AVM’yi keşfederek Gülcan’ın evde saklandığını öğrenen Tako, Gülcihan ve Döndü tarafından tutulur. Tako’nun ortadan kaybolması Koroğlu Konağı’nda herkesi endişelendirir. Rafet her yerde onu aramaktadır.

Feride Nalan’ın herkesle olan bağlantısını kopararak onu eve kapattığı için Sedat Nalan’a ulaşamaz. Gün geçtikçe Nalan’a olan hisleri artan Sedat durumu ailesine anlatır. Bunun üzerine Koroğlu ailesi İpekoğlu ailesinin evine haber vermeden emrivaki yaparak gider. İlk kez Nalan’ın evine gelen Muzo, büyük bir felaketle karşı karşıyadır.

Sedat ve Nalan’ın el ele olduğu görüntüler televizyonda yayınlanır. Feride olanlara karşı Nalan’ı daha da zorlamaya devam eder. Sedat Nalan ile arasındaki bağı düzelttiğini düşünerek yeniden çapkınlık peşinde koşmaya başar. Ancak hiç beklemediği bir kişi onu büyük bir hatadan kurtaracaktır.

Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı için tıklayınız...

Camdaki Kız konusu ne?

Nalan sıcakkanlı, sevgi dolu dünyalar güzeli genç ve güzel bir kadındır. Ailenin tek çocuğu olan Nalan, bu güne kadar en iyi okullarda eğitim görmüş, istediği her şeyi önüne getirilmiş biridir. Eğitimini tamamladıktan sonra Koroğlu şirketine ait mimarlık ofisinde çalışan Nalan, bir anda şirketin varisi Sedat Koroğlu ile kendisini evliliği aşamasında bulur. Ancak Nalan ve Sedat’ın geçmişinde karanlık anlar vardır. Bu karanlık gerçekler onları nasıl etkileyecek ve hayatlarına nasıl devam edecekler.

Camdaki Kız oyuncuları kim?

Burcu Biricik

Devrim Yakut

Feri Baycu Güler

Feyyaz Şerifoğlu

Hamza Yazıcı

Hande Ataizi

Merve Polat

Nur Sürer

Selma Ergeç

Tamer Levent

Camdaki Kız hangi romandan uyarlama

Camdaki Kız dizisi Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hikayelerden esinlenerek kaleme aldığı aynı adlı kitaptan uyarlanmıştı.

Budayıcıoğlu son dönemde Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı gibi dizilerin uyarlandığı kitaplarında yazarı olarak bilinmektedir.



Son Güncelleme: 03.06.2021 23:32
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DCamdaki Kız
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