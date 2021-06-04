İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Camdaki Kız 8. bölüm tek parça izle - Camdaki Kız son bölüm Kanal D canlı izle

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Camdaki Kız 8. bölüm tek parça izle - Camdaki Kız son bölüm Kanal D canlı izle haberinde sular durulmuyor. Siz de hemen 4 Haziran 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 13:49
Camdaki Kız 8. bölüm tek parça izle - Camdaki Kız son bölüm Kanal D canlı izle
Takip Et:

Camdaki Kız yeni bölümüyle sevenleriyle buluşuyor. Camdaki Kız 8.yeni bölüm canlı ve ful HD olarak Kanal D ekranlarından bu akşam yayınlanacak. Nalan’ın nişan yüzüğünü atmasının ardından ailede yaşanan şok bu bölümde de devam edecek. Camdaki Kız yeni bölüm canlı izle, Camdaki Kız son bölüm canlı ve tek parça olarak ekranlara gelecek.

OMG Pictures imzalı dizi Kanal D’nin yeni dizileri arasında yer alıyor. İlk bölümleriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Camdaki Kız canlı izle, yeni bölüm 3 Haziran Perşembe günü saat 20:00’de Kanal D’den yayınlanacak.

Camdaki Kız 8.bölüm özet

Sedat ve Nalan’ın öpüştüğünü gören Feride şok geçirir. Geçmişte yaşanan felaketin etkisiyle kendini kaybeden Feride, Nalan’a daha fazla şiddet uygular. Nalan’ın hayatı daha da cehenneme döner.

Gizli AVM’yi keşfederek Gülcan’ın evde saklandığını öğrenen Tako, Gülcihan ve Döndü tarafından tutulur. Tako’nun ortadan kaybolması Koroğlu Konağı’nda herkesi endişelendirir. Rafet her yerde onu aramaktadır.

Feride Nalan’ın herkesle olan bağlantısını kopararak onu eve kapattığı için Sedat Nalan’a ulaşamaz. Gün geçtikçe Nalan’a olan hisleri artan Sedat durumu ailesine anlatır. Bunun üzerine Koroğlu ailesi İpekoğlu ailesinin evine haber vermeden emrivaki yaparak gider. İlk kez Nalan’ın evine gelen Muzo, büyük bir felaketle karşı karşıyadır.

Sedat ve Nalan’ın el ele olduğu görüntüler televizyonda yayınlanır. Feride olanlara karşı Nalan’ı daha da zorlamaya devam eder. Sedat Nalan ile arasındaki bağı düzelttiğini düşünerek yeniden çapkınlık peşinde koşmaya başar. Ancak hiç beklemediği bir kişi onu büyük bir hatadan kurtaracaktır.

Camdaki Kız son bölüm özet

Koroğlu ailesinde son olarak basında çıkan fotoğrafların yarattığı kriz çözülmüştü. Ancak Nalan olanların ardından nişan yüzüğünü attı ve herkeste şok etkisi yarattı. Alınan bu ani kararın nedenini kimse bilmezken, her şeyi kameralardan izleyen Muzo, gerçekleri anlattı. Nalan, Feride’nin vereceği tepkiden korktuğu için gerçekleri annesinden sakladı.

Feride ise Sedat’ın Cana’ya aldığı bilekliği bilmediğinden Nalan’ı zorla ayrılık kararından vazgeçirmeye çalıştı. Nalan aşk acısının yanı sıra gerçekleri kimseye anlatamamanın acısını içinde yaşamaktadır.

Camdaki Kız 8.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Camdaki Kız konusu ne?

Nalan sıcakkanlı, sevgi dolu dünyalar güzeli genç ve güzel bir kadındır. Ailenin tek çocuğu olan Nalan, bu güne kadar en iyi okullarda eğitim görmüş, istediği her şeyi önüne getirilmiş biridir. Eğitimini tamamladıktan sonra Koroğlu şirketine ait mimarlık ofisinde çalışan Nalan, bir anda şirketin varisi Sedat Koroğlu ile kendisini evliliği aşamasında bulur. Ancak Nalan ve Sedat’ın geçmişinde karanlık anlar vardır. Bu karanlık gerçekler onları nasıl etkileyecek ve hayatlarına nasıl devam edecekler.

Camdaki Kız oyuncuları kim?

Burcu Biricik

Devrim Yakut

Feri Baycu Güler

Feyyaz Şerifoğlu

Hamza Yazıcı

Hande Ataizi

Merve Polat

Nur Sürer

Selma Ergeç

Tamer Levent

Camdaki Kız künye

OMG Pictures imzalı dizinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç otururken, dizinin senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu kaleme alıyor.

Camdaki Kız hangi romandan uyarlama

Camdaki Kız dizisi Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hikayelerden esinlenerek kaleme aldığı aynı adlı kitaptan uyarlanmıştı.

Budayıcıoğlu son dönemde Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı gibi dizilerin uyarlandığı kitaplarında yazarı olarak bilinmektedir.

Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Camdaki Kız dizisi 7 bölümdür yayınlanıyor. Her hafa Perşembe akşamları yeni bölümleriyle ekranlara gelen dizi izleyicilerden tam not aldı. Camdaki Kız 8.bölüm 3 Haziran 2021 Perşembe günü saat 20:00’de Kanal D ekranlarından yayınlanacak.



Son Güncelleme: 04.06.2021 13:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DCamdaki Kız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güliz Gündüz kimdir? Güliz Gündüz hakkında bilgiler
Güliz Gündüz kimdir? Güliz Gündüz hakkında bilgiler
Türkan Hanım'ın Konağı Cuma canlı izle, TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle TAMMADIR
Türkan Hanım'ın Konağı Cuma canlı izle, TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle TAMMADIR
Türkan Hanım’ın Konağı 189. bölüm fragmanı ve 7 Haziran 2021 Pazartesi özeti TRT 1
Türkan Hanım’ın Konağı 189. bölüm fragmanı ve 7 Haziran 2021 Pazartesi özeti TRT 1
Nihan Aypolat kimdir, kaç yaşındadır? Nihan Aypolat’ın hayatı
Nihan Aypolat kimdir, kaç yaşındadır? Nihan Aypolat’ın hayatı
TV8 Survivor yeni eleme sistemi nasıl olacak?
TV8 Survivor yeni eleme sistemi nasıl olacak?
Gökhan Eğilmezbaş kimdir? Nerelidir? Yer aldığı projeler nelerdir?
Gökhan Eğilmezbaş kimdir? Nerelidir? Yer aldığı projeler nelerdir?

Popüler Haberler

Camdaki Kız 8. bölüm tek parça izle - Camdaki Kız son bölüm Kanal D canlı izle
E-devlet ile kredi notu sorgulama ve hesaplama
Bir Zamanlar Kıbrıs 9. bölüm tek parça izle - Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm TRT 1 canlı izle
Show TV'de 4 Haziran 2021 Cuma tarihinde ne var? Show TV 4 Haziran 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
4 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışı Kanal 7 kanalında bugün neler var?
Beni Bırakma 620.bölüm bölüm izle 4 Haziran 2021 Cuma son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
4 Haziran 2021 Cuma TV 8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
4 Haziran 2021 Cuma TRT Spor'da bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
4 Haziran 2021 Cuma Fox TV yayın akışı Fox TV kanalında bugün neler var?
TJK 4 Haziran 2021 Cuma at yarışı sonuçları
2021 KDV indirimi ne zaman sona erecek?
TRT Spor'da 2 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? TRT Spor 2 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Sgk askerlik borçlanması en düşük ve en yüksek ne kadardır? 2021
A101'de satılan Piranha tablet özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Çukur Cennet kimdir? Aylin Engör biyografisi
TV8 Survivor yeni eleme sistemi nasıl olacak?
Mayıs 2021 Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak?
444 0 375 nerenin telefon numarasıdır? 444 0 375 hangi firmaya ait?
Okula gitmeme dilekçesi nedir, nasıl yazılır, nereden gönderilir?
5 Haziran 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 5 Haziran Cumartesi at yarışı programı
BİM 4 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.