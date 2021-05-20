Camdaki Kız 7.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal D

Kanal D’nin yeni dizisi Camdaki Kız 7.bölüm fragmanı izle ile 27 Mayıs Perşembe günü izleyici karşısına çıkacak. Son bölümde nişan yüzüğünün atılmasıyla konakta büyük bir şok oluşmuştu. Nalan’ın üzerinde baskı kurulduğu son bölüm izleyicilerin beğenisini kazandı. Son bölümün ardından gözler 7.yeni bölüm fragmanına çevrildi. Camdaki Kız 7.bölüm fragmanını ful HD kalitede haberimizde izleyebilirsiniz.

Camdaki Kız 7.bölümüyle 27 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 20:00’de Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

Camdaki Kız 7.bölüm fragmanı

Camdaki Kız 7.bölüm fragmanı ile heyecan 27 Mayıs Perşembe günü devam ediyor. Son bölümün büyük heyecana sahne olan ve izleyicilerden tam not alan Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Camdaki Kız 7.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, Camdaki Kız yeni bölümde ne olacak, Camdaki Kız konusu ve Camdaki Kız son bölümde ne oldu soruları merak konusu oldu. Camdaki Kız dizisi hakkında merak edilenleri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Camdaki Kız son bölüm özet

Koroğlu ailesinde son olarak basında çıkan fotoğrafların yarattığı kriz çözülmüştü. Ancak Nalan olanların ardından nişan yüzüğünü attı ve herkeste şok etkisi yarattı. Alınan bu ani kararın nedenini kimse bilmezken, her şeyi kameralardan izleyen Muzo, gerçekleri anlattı. Nalan, Feride’nin vereceği tepkiden korktuğu için gerçekleri annesinden sakladı.

Feride ise Sedat’ın Cana’ya aldığı bilekliği bilmediğinden Nalan’ı zorla ayrılık kararından vazgeçirmeye çalıştı. Nalan aşk acısının yanı sıra gerçekleri kimseye anlatamamanın acısını içinde yaşamaktadır.

Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı için tıklayınız...

Camdaki Kız konusu ne?

Nalan sıcakkanlı, sevgi dolu dünyalar güzeli genç ve güzel bir kadındır. Ailenin tek çocuğu olan Nalan, bu güne kadar en iyi okullarda eğitim görmüş, istediği her şeyi önüne getirilmiş biridir. Eğitimini tamamladıktan sonra Koroğlu şirketine ait mimarlık ofisinde çalışan Nalan, bir anda şirketin varisi Sedat Koroğlu ile kendisini evliliği aşamasında bulur. Ancak Nalan ve Sedat’ın geçmişinde karanlık anlar vardır. Bu karanlık gerçekler onları nasıl etkileyecek ve hayatlarına nasıl devam edecekler.

Camdaki Kız oyuncuları kim?

Burcu Biricik

Devrim Yakut

Feri Baycu Güler

Feyyaz Şerifoğlu

Hamza Yazıcı

Hande Ataizi

Merve Polat

Nur Sürer

Selma Ergeç

Tamer Levent

Camdaki Kız hangi romandan uyarlama

Camdaki Kız dizisi Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hikayelerden esinlenerek kaleme aldığı aynı adlı kitaptan uyarlanmıştı.

Budayıcıoğlu son dönemde Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı gibi dizilerin uyarlandığı kitaplarında yazarı olarak bilinmektedir.