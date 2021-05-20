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Camdaki Kız 6. bölüm Kanal D canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Camdaki Kız yeni son bölüm izle

Camdaki Kız 6.yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Son bölümde nişan yüzüğünü atan Nalan gerçekleri içinde yaşamaya devam ediyor. Yeni sezonun en dikkat çeken yapımlarından Camdaki Kız yeni bölüm tek parça canlı izle, olarak 20 Mayıs 2021 Perşembe günü Kanal D’den izleyici karşısına çıkıyor.

20 Mayıs 2021 Perşembe 23:25
Camdaki Kız 6. bölüm Kanal D canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Camdaki Kız yeni son bölüm izle
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Camdaki Kız yeni bölümüyle sevenleriyle buluşuyor. Camdaki Kız 6.yeni bölüm canlı ve ful HD olarak Kanal D ekranlarından bu akşam yayınlanacak. Nalan’ın nişan yüzüğünü atmasının ardından ailede yaşanan şok bu bölümde de devam edecek. Camdaki Kız yeni bölüm canlı izle, Camdaki Kız son bölüm canlı ve tek parça olarak ekranlara gelecek.

OMG Pictures imzalı dizi Kanal D’nin yeni dizileri arasında yer alıyor. İlk bölümleriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Camdaki Kız canlı izle, yeni bölüm 20 Mayıs Perşembe günü saat 20:00’de Kanal D’den yayınlanacak.

Camdaki Kız 6.bölüm özet

Koroğlu ailesinde son olarak basında çıkan fotoğrafların yarattığı kriz çözülmüştü. Ancak Nalan olanların ardından nişan yüzüğünü attı ve herkeste şok etkisi yarattı. Alınan bu ani kararın nedenini kimse bilmezken, her şeyi kameralardan izleyen Muzo, gerçekleri anlattı. Nalan, Feride’nin vereceği tepkiden korktuğu için gerçekleri annesinden sakladı.

Feride ise Sedat’ın Cana’ya aldığı bilekliği bilmediğinden Nalan’ı zorla ayrılık kararından vazgeçirmeye çalıştı. Nalan aşk acısının yanı sıra gerçekleri kimseye anlatamamanın acısını içinde yaşamaktadır.

Camdaki Kız son bölüm özet

Dizinin bu bölümünde Koroğlu ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen Sedat ve Cana’nın fotoğrafları gazetelerde yayınlandı. Haber gündeme bomba gibi düşerken, Nalan’ın bu habere vereceği tepki merak konusu oldu. Koroğlu evinde haberin yayınlanmasının ardından adeta kıyamet kopar. Ailenin şerefini kurtarmak adına Nalan’ın nişan yüzüğünü atması istenecektir.

Camdaki Kız konusu ne?

Nalan sıcakkanlı, sevgi dolu dünyalar güzeli genç ve güzel bir kadındır. Ailenin tek çocuğu olan Nalan, bu güne kadar en iyi okullarda eğitim görmüş, istediği her şeyi önüne getirilmiş biridir. Eğitimini tamamladıktan sonra Koroğlu şirketine ait mimarlık ofisinde çalışan Nalan, bir anda şirketin varisi Sedat Koroğlu ile kendisini evliliği aşamasında bulur. Ancak Nalan ve Sedat’ın geçmişinde karanlık anlar vardır. Bu karanlık gerçekler onları nasıl etkileyecek ve hayatlarına nasıl devam edecekler.

Camdaki Kız oyuncuları kim?

Burcu Biricik

Devrim Yakut

Feri Baycu Güler

Feyyaz Şerifoğlu

Hamza Yazıcı

Hande Ataizi

Merve Polat

Nur Sürer

Selma Ergeç

Tamer Levent

Camdaki Kız künye

OMG Pictures imzalı dizinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç otururken, dizinin senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu kaleme alıyor.

Camdaki Kız hangi romandan uyarlama

Camdaki Kız dizisi Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hikayelerden esinlenerek kaleme aldığı aynı adlı kitaptan uyarlanmıştı.

Budayıcıoğlu son dönemde Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı gibi dizilerin uyarlandığı kitaplarında yazarı olarak bilinmektedir.

Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Camdaki Kız dizisi 5 bölümdür yayınlanıyor. Her hafa Perşembe akşamları yeni bölümleriyle ekranlara gelen dizi izleyicilerden tam not aldı. Camdaki Kız 6.bölüm 20 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 20:00’de Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

Camdaki Kız 6.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

 



Son Güncelleme: 20.05.2021 23:25
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Anahtar Kelimeler:
Camdaki KızKanal D
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