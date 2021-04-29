Camdaki Kız 5. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Kanal D

Camdaki Kız dizisi 4.bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. İzleyiciler nefes kesen 4.bölümün ardından yeni bölümü merakla beklemeye koyuldu.

Başrollerinde Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi gibi isimlerin yer aldığı dizi Gülseren Budayıcıoğlu’nın romanından uyarlanmıştır.

Camdaki Kız 5.bölüm fragmanı

Camdaki Kız son bölümde ne oldu?

Camdaki Kız dizisinin 5.bölümü 6 Mayısıs Perşembe günü ekranlara gelecek. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Dizinin son bölümünde Koroğlu ailesinde adeta kıyamet koptu. Sedat ve Cana’nın fotoğrafları gazetede yayınlandı ve tüm fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü. Fotoğrafların yayınlanmasının ardından Koroğlu ailesinde yer yerinden oynadı.

Aile büyükleri ailenin şerefini kurtarmak adına Nalan’ın nişan yüzüğünü atmasını istedi. Buna karşın Nalan’ın olanlara karşı vereceği tepki de merakla bekleniyor.