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Camdaki Kız 5. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Kanal D

Kanal D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız 4.bölümüyle çok beğenildi. Dizinin 4.bölümünün ardından izleyiciler 5.bölüm fragmanı ve özetini merakla beklemeye koyuldu. Camdaki Kız 5.bölüm 6 Mayısıs 2021 Perşembe günü yayınlanacak.

29 Nisan 2021 Perşembe 23:27
Camdaki Kız 5. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Kanal D
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Camdaki Kız dizisi 4.bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. İzleyiciler nefes kesen 4.bölümün ardından yeni bölümü merakla beklemeye koyuldu.

Başrollerinde Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi gibi isimlerin yer aldığı dizi Gülseren Budayıcıoğlu’nın romanından uyarlanmıştır.

Camdaki Kız 5.bölüm fragmanı

Camdaki Kız dizisinin 5.bölümü 6 Mayısıs Perşembe günü ekranlara gelecek. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Camdaki Kız son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde Koroğlu ailesinde adeta kıyamet koptu. Sedat ve Cana’nın fotoğrafları gazetede yayınlandı ve tüm fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü. Fotoğrafların yayınlanmasının ardından Koroğlu ailesinde yer yerinden oynadı.

Aile büyükleri ailenin şerefini kurtarmak adına Nalan’ın nişan yüzüğünü atmasını istedi. Buna karşın Nalan’ın olanlara karşı vereceği tepki de merakla bekleniyor.

 





Son Güncelleme: 29.04.2021 23:27
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Camdaki KızKanal DFragman
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