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Camdaki Kız 4.Bölüm fragmanı - Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? Camdaki Kız son bölümünde ne oldu?

Camdaki Kız dizisi Her Perşembe Kanal D ekranlarına gelmektedir. Dizinin en son 3.bölümü ekranlara geldi. Dizinin 4.bölümü merak edilmektedir. Camdaki Kız 4.bölüm'de neler olacak? Bu haberimizde Camdaki Kız dizisinin 4.bölüm fragmanını sizlerle paylaştık. İşte Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü...

24 Nisan 2021 Cumartesi 15:20
Camdaki Kız 4.Bölüm fragmanı - Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? Camdaki Kız son bölümünde ne oldu?
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Camdaki Kız dizisi hafta içi Perşembe günleri saat 20:00’de ekranlara geliyor. 29 Nisan Perşembe günü 4.bölümü ekranlara gelecek.

Camdaki Kız son bölüm

Nalan,Sedat’ın özel dairesinde gördüğü şeylere anlam veremez. Nalan bu durumu kimseyle paylaşamaz. Feride, bir şeylerin ters gittiğini fark eder ve Nalan’a baskı kurur. Sedat, Nalan’ın her şeyi anlatacağı konusunda endişelenir. Bu yüzden, Cana ile buluşur. Cana’dan Nalan’la konuşmasını ister. Bu buluşmanın fotoğrafları magazin tarafından sızdırılır. Sedat ,Nalan’a gördüklerinin kendisinin olmadığını anlatır. Nalan ,Sedat’a inanır. Sedat ise yaklaşan felaketten habersiz, bu sorunu hallettiğini düşünür.

Fotoğraflar, Koroğlu malikanesine ulaşır. Selen, fotoğrafların görülmesini engellemeye çalışır.Sedat Koroğlu’nun Nalan’la evleneceği haberi gündeme bomba gibi düşer. Nalan ve ailesi, Koroğlu’nun çiftliğine davet edilir. Nalan, kendini bir sınavda bulur.




Son Güncelleme: 24.04.2021 15:20
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Camdaki KızCamdaki Kız 4.bölümKanal D
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