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Camdaki Kız 4. bölüm Kanal D canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Camdaki Kız yeni son bölüm izle

Kanal D’nin yeni dizisi Camdaki Kız 4.bölümüyle 29 Nisan 2021 Perşembe günü izleyici karşısına çıkacak. İzleyiciler Camdaki Kız dizisinin son bölümünü tek parça canlı izleme ekranını araştırmaya başladı.

29 Nisan 2021 Perşembe 23:28
Camdaki Kız 4. bölüm Kanal D canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Camdaki Kız yeni son bölüm izle
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Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız 4.yeni bölümüyle 29 Nisan Perşembe günü ekranlara gelecek. İlk üç bölümüyle izleyicilerden tam not alan dizi farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri de üzerinde çekti.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun bir başka kitabından uyarlanan dizi OMG Pictures yapımcılığıyla hazırlanıyor. Her hafta Perşembe günü ekranlara gelen dizi reytinglerde zirvede yer alıyor.

Camdaki Kız 4.bölüm

Dizinin bu bölümünde Koroğlu ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen Sedat ve Cana’nın fotoğrafları gazetelerde yayınlandı. Haber gündeme bomba gibi düşerken, Nalan’ın bu habere vereceği tepki merak konusu oldu. Koroğlu evinde haberin yayınlanmasının ardından adeta kıyamet kopar. Ailenin şerefini kurtarmak adına Nalan’ın nişan yüzüğünü atması istenecektir.

Camdaki Kız konusu ne?

Nalan sıcakkanlı, sevgi dolu dünyalar güzeli genç ve güzel bir kadındır. Ailenin tek çocuğu olan Nalan, bu güne kadar en iyi okullarda eğitim görmüş, istediği her şeyi önüne getirilmiş biridir. Eğitimini tamamladıktan sonra Koroğlu şirketine ait mimarlık ofisinde çalışan Nalan, bir anda şirketin varisi Sedat Koroğlu ile kendisini evliliği aşamasında bulur. Ancak Nalan ve Sedat’ın geçmişinde karanlık anlar vardır. Bu karanlık gerçekler onları nasıl etkileyecek ve hayatlarına nasıl devam edecekler.

Camdaki Kız 4.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.





Son Güncelleme: 29.04.2021 23:28
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Camdaki KızKanal D
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