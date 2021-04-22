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Camdaki Kız 3. bölüm Kanal D tek parça izle

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız 3.bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Dizinin sevenleri Camdaki Kız 3.bölüm tek parça izleme ekranını araştırıyor.

22 Nisan 2021 Perşembe 22:40
Camdaki Kız 3. bölüm Kanal D tek parça izle
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Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız 3.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İlk iki bölümüyle izleyicilerden tam not alan dizi her hafta Perşembe günü saat 20:00’de izleyiciyle buluşuyor.

Camdaki Kız 3.bölüm

Dizinin bu akşam yayınlanacak olan üçüncü bölümünde Sedat’ın evinde olanları görüp anlam veremeyen Nalan’ın gördüklerini kimseye anlatamadığı görülüyor. Bazı şeylerin yolunda olmadığını anlayan Feride ise çıldırma seviyesine gelir. Nalan’ın üzerindeki baskı da artar. Sedat Nalan’ın gördüklerini anlatacağından endişelenir ve Cana ile buluşur. Cana’ya durumu düzeltmesi için görüşme yapan Sedat’ın tedirgin olduğu görülmektedir.

Bir magazin muhabiri ise Sedat ile Naca’nın buluştuğu anı çeker. Bu durum Sedat’ın başına çok büyük bir sorun olacaktır. Sedat Nalan ile konuşur ve gördüğü kişinin kendisini olmadığı konusunda onu ikna eder. Nalan ise sevdiği adama inanır ve mutlu bir evlilik yapacağını düşünür. Ancak bu sır kolay kolay kapatılamayacaktır. Fotoğraflar herkesin önüne gelir ve evde işler tamamen karışır.

Camdaki Kız konusu ne?

Sıcakkanlı, sevecen biri olan Nalan, çok güzel bir kadındır. Ailenin tek çocuğu olan Nalan el bebek gül bebek büyütülmüş, tüm istedikleri yapılarak yetiştirilmiştir. Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olan Koroğlu’nda mimar olarak çalışırken, kendisini bir anda Koroğlu ailesinin oğlu Sedat ile evlilik yolunda bulur. Nalan ve Sedat’ın geçmişlerinde ise kimseye anlatmadıkları olaylar vardır.

Camdaki Kız oyuncuları kim?

Camdaki Kız dizisinin başrollerinde Burcu Biricik ve Devrim Yakut yer alırken ikiliye Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer gibi sevilen isimler eşlik etmektedir.

Camdaki Kız 3.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.





Son Güncelleme: 22.04.2021 22:40
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DCamdaki Kız
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