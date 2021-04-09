Camdaki Kız 2. yeni bölüm fragmanı

8 Nisan Perşembe günü itibariyle ilk bölümü yayınlanan Camdaki Kız dizisi, oldukça beğenildi. Özellikle sosyal medyada gündem olan dizi, hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. İlk bölümün ardından gözler 2. bölüme çevrilirken, dizinin 2. bölümünün fragmanı yayınlandı. Fragmanı kısa süre içerisinde yüz binlerce kişi izlerken, yeni bölüm merakla bekleniyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız isimli romanından uyarlanan ve yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç’ün oturduğu Camdaki Kız dizisinin başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu bulunuyor. Gerçek bir aşk hikayesini ele alan dizinin ilk bölümünü izleyiciler oldukça beğendi. Dizinin 2. bölüm fragmanı da izleyicilere sunuldu. İşte Camdaki Kız dizisinin 2. bölüm fragmanı...