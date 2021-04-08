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Camdaki Kız 2. bölüm fragmanı 15 Nisan Perşembe

Camdaki Kız, 8 Nisan günü ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Camdaki Kız'ın başrolünde Burcu Biricik yer almaktadır. Dizinin ikinci bölümü 15 Nisan'da ekranlara gelecek. Dizi ile ilgili gelişmeler haberimizde. İşte Camdaki Kız ile ilgili gelişmeler...

08 Nisan 2021 Perşembe 21:54
Camdaki Kız 2. bölüm fragmanı 15 Nisan Perşembe
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Camdaki Kız , 8 Nisan Perşembe günü ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin tanıtım ve fragmanları oldukça dikkat çekti. İlk bölümün heyecanından 2.bölümün ne zaman olacağı merak edilmektedir.

Dizinin 2. Bölümü 15 Nisan günü yayınlanacak.



Son Güncelleme: 08.04.2021 21:54
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Camdaki KızCamdaki Kız 2.bölüm
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