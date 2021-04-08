Camdaki Kız 2. bölüm fragmanı 15 Nisan Perşembe

Camdaki Kız, 8 Nisan günü ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Camdaki Kız'ın başrolünde Burcu Biricik yer almaktadır. Dizinin ikinci bölümü 15 Nisan'da ekranlara gelecek. Dizi ile ilgili gelişmeler haberimizde. İşte Camdaki Kız ile ilgili gelişmeler...
08 Nisan 2021 Perşembe 21:54
Takip Et:
Camdaki Kız , 8 Nisan Perşembe günü ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin tanıtım ve fragmanları oldukça dikkat çekti. İlk bölümün heyecanından 2.bölümün ne zaman olacağı merak edilmektedir.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.