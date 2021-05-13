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Camdaki Kız 13 Mayıs 6. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Camdaki Kız bitti mi, final mi yaptı, neden yayınlanmadı?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız dizisi gündemi sarsmaya devam ediyor. Bu hafta yeni bölümün olmaması ile izleyiciler dizinin final yaptığını düşündü. 6.bölümün fragmanı yayınlanması ile heyecan arttı. Her bölümünde sevenlerini büyüleyen dizi bu hafta da sabırsızlıkla bekleniyor. Camdaki Kız 6.bölümü hakkında merak edilenler haberimizde

13 Mayıs 2021 Perşembe 12:18
Camdaki Kız 13 Mayıs 6. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Camdaki Kız bitti mi, final mi yaptı, neden yayınlanmadı?
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Camdaki Kız 6.bölüm fragmanı

Sevilen dizi Camdaki Kız konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgi gördü. Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Feri Baycu gibi yetenekli isimler dizide yer alıyor. Sevenleri tarafından merakla beklenen 6.bölüm fragmanı yayınlandı.

Camdaki Kız 6.bölüm fragmanın yayınlanması ile dizinin tarihi 20 Mayıs olarak görülmesi final mi yapıyor sorularını beraberinde getirdi. Bu hafta yayınlanmayacak olan dizi 20 Mayıs günü 6.bölümü ile seyirciler ile buluşacak.

Camdaki Kız 6.bölümde neler olacak?

Nalan annesi Feride tarafından her geçen gün artarak baskı görmeye devam eder. Sedat’a olan sevgisini annesinin korkusunda saklamaya çalışsa da yeni hayata adımlar atmaya çalışır. Sedat ve Nalan arasından görülen bağ aileler arasında güzel karşılanır. Fakat Rafet Koroğlu’ndan herkesten gizli bir hamle gelir. Gelini olacak Nalan’a ait olacak bir arsa vermeyi teklif eder. Evin mantığı olarak bilinen Muzo bile bu duruma şaşkınlığını saklayamadı. Can’adan vazgeçemeyen Sedat Nalan’ı aldatmaya devam eder.

Nalan bütün bu olaylardan habersiz şekilde Sedat’a iyice bağlanmaya başlar. Aralarında ki ilişkiyi kuvvetlendirme adına çıktıkları yemekte her şey konuşulur. Feride’nin kafasındaki sorular gerçekleşecek mi? Bu ilişki nasıl bir boyuta yükselecek?


Son Güncelleme: 13.05.2021 12:18
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Anahtar Kelimeler:
DiziFinalCamdaki Kız
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