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Camdaki Kız 1. bölüm izle tek parça

Ekranların merakla beklenen yeni sezon dizisi Camdaki Kız'ın ilk bölümü bugün izleyicileriyle buluşuyor. Aynı isimdeki bir romandan uyarlanan dizi; birbirinden ünlü oyuncu kadrosu ile birlikte gerçek bir hikayeden oluşturulan senaryosuyla dikkatleri üzerine topluyor. İşte Camdaki Kız 1. bölüm! Tek parça izle...

08 Nisan 2021 Perşembe 22:21
Camdaki Kız 1. bölüm izle tek parça
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Yapımcılık görevini OGM Pictures’in üstlenmiş olduğu ve senaryosu gerçek bir aşk hikayesinden esinlenerek kaleme alınmış olan Camdaki Kız; Kanal D ekranlarında yayın hayatına başladı. Dizi konusu ve oyuncu kadrosunda bulunan birbirinden ünlü isimlerle izleyicilerin dikkatini ve merakını kendine çekti. Başrolünde Burcu Biricik’in yer aldığı dizi, ilk bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Türkiye’de yer alan en gelişmiş otel zincirlerinin sahibi olan Koroğlu’nun şirketinde Nalan adlı karakterimiz mimarlık yapmaktadır. Nalan, iyi niyetli, akıllı çok güzel ve sıcakkanlı bir insandır. Kendisi ailesinin tek kızıdır.

 

 

Kanal D ekranlarının yeni sezon dizisi Camdaki Kız, izleyiciler tarafından yoğun merak ile beklenmekteydi. Bu akşam ise izleyicilerin ilk bölümüyle karşısına çıkacak ve beğenisine sunulacak. Gülseren Budaycıoğlu tarafından aynı isimde bir romanı bulunan ve bu romandan esinlenerek kaleme alınan dizinin gerçek bir aşk hikâyesine dayandığı iddia edilmekte. Dizinin senaryosu ise Seda Altaylı Turgutlu tarafından yazılmıştır. Dizinin yönetmenlik görevini ise Nadim Güç üstleniyor. Sizde Camdaki Kız’ın birinci bölümünü izlemek istiyorsanız haberimizin devamında paylaşacağımız linke tıklayabilirsiniz.

 

Camdaki Kız ilk bölümünü HD izle!

 

Camdaki Kız’ın ilk bölümünde izleyiciyi ne bekliyor?

Dizinin ilk bölümünde; Türkiye’de yer alan en büyük otellerin sahibi Koroğlu’nun şirketi himayesinde çalışmakta olan Nalan konu alınacak. Nalan çok yumuşaktır, oldukça zeki, sıcakkanlıdır ve çok güzel bir genç kadın olmaktadır. Ailesinin tek kızıdır. Nalan hayatını geçirirken; varlıklı, ilgi gören ve en iyi okullarda okutulmuş bir şekilde mezun olmuştur. Dıştan bakıldığı zaman oldukça harika bir hayatı bulunan harika bir insan olarak karşımıza çıkan Nalan’ın aslında herkesten gizlemekte olduğu sırrı bulunmaktadır.

 

 

Öte taraftan Nalan’ın iş yerinde şirketin bir sonraki sahibi olacak genç Sedat; şirkette yer alan ve ondan yaşça büyük evli kadın, sosyetiklerin en güzeli Cana ile uzun bir zamandır yasak ilişki yaşıyordur. Şirketin sahibi konumunda yer alan ve Sedat’ın babası Rafet Koroğlu, senelerce varını yoğunu ortaya koyarak kurmuş olduğu Koroğlu Şirketlerinin itibarını, şımarık evladı Sedat tarafından kirlenmesine göz yummayacaktır. Rafet’in amaçlarından bir tanesi oğlu Sedat’ın Cana ile olan ilişkisini kesmesidir. Bunu yapmak için ise çözümün oğlu Sedat’ı başka biriyle evlendirmek olduğunu düşünecektir.

 

Bunun üzerine kader ağlarını örmeye başlar.. Nalan ve Sedat’ın hayatları iç içe girecektir. Hayatının hepsinde babasını bir türlü gururlandırmayı başaramayan Sedat, kendini ispatlayamadığı için tek çareyi; daha öncesinde tanışmadığı Nalan ile evlenmekte bulacaktır. Peki Nalan’ın kurduğu hayaller Sedat’a yakışmakta mıdır? Sedat, Nalan’ın rüyalarında gördüğü beyaz atlı prens midir? Çocukluklarından beridir ruhları yaralanan bu iki insan, kavuşacak; aşkları masallarda ki gibi olacak mıdır? Yoksa bu ikiliyi şuana kadar görmüş oldukları hayattan daha karanlık bir hayat mı beklemektedir? Hep beraber izleyip göreceğiz.

 

Camdaki Kız neyi anlatıyor?

Nalan çevresine karşı sıcakkanlı tutumluluğu ile herkes tarafından, henüz ilk kez tanışsalar bile sevilen bir insandır. Kendisi çok güzel bir kadındır. Ailesinin yalnızca tek çocuğu olarak bulunan Nalan; el bebek gül bebek büyütülerek adeta prensesler gibi bir yaşantı sürdürmüştür. Eğitim hayatını bile en iyi seviyelerde alan Nalan; iyi derecelerle iyi okullardan mezun olarak mimar olmuştur.

 

Nalan, Türkiye’de bulunan en büyük otellerin şirketi olan Koroğlu Şirketi himayesinde mimarlık yapmaktayken, hızlıca gelişen olayların ardından kendini Sedat Koroğlu ile evlilik masasında bulmuştur. Sedat ile Nalan’ın geçmişleri aslında göründüğü gibi çok aydınlık değildir. Kendileri geçmişlerinde bulunan karanlığı sır olarak saklamış ve onlardan uzaklaştıklarını düşünmüşlerdir. Bu umut onların evlilik masasına oturup; el ele yürüyebileceklerinin mümkün olduğunu düşündürse de kısa bir sürenin ardından karanlık sırlar günyüzüne geçerek bu aydınlığı emecektir.

 

Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor.

Gülseren Budayıcıoğlu tarafından aynı adla bir roman yazılmış ve dizi bu romandan uyarlanarak kaleme alınmıştır. Gerçek bir aşk hikayesinin meyvesi olarak iddia edilen dizi; Nalan karakteri ile Sedat karakterlerinin birtakım olaylar sonrası bir araya gelmesi, yalnız karanlık sırların ikiliyi alt üst edeceği bir hikayeyi konu almaktadır. Dizinin başrol karakteri Nalan’a Burcu Biricik Hayat vermektedir. Birçok başarılı oyuncuyu kadrosunda bulunduran dizi sezonun en önde gelen yapımlarından biri olma potansiyelini de taşımaktadır. Dizide Burcu Biricik’e eşlik edecek diğer oyuncularımız ise; Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Merve Polat, Nur Sürer, Şerif Erol, Nihal Menzil, Tuğrul Tülek ve Tamer Levent şeklinde olmaktadır.

 

 

 



Son Güncelleme: 08.04.2021 22:56
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