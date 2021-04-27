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Cam Tavanlar oyuncuları kim kimdir? Cam Tavanlar ne zaman başlıyor?

Cam Tavanlar dizisi Show TV'de ekranlara gelecek. Cam Tavanlar dizisinin ne zaman yayınlanacağı ve dizinin oyuncuları merak edilmektedir.Cam Tavanlar dizisinin konusu nedir? Cam Tavanlar dizisinin oyuncuları kimler? Bu haberimizde merak edilen soruların cevaplarını sizlere derledik. İşte Cam Tavanlar dizisiyle ilgili merak edilenleri sizlere derledik...

27 Nisan 2021 Salı 21:51
Cam Tavanlar oyuncuları kim kimdir? Cam Tavanlar ne zaman başlıyor?
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Cam Tavanlar dizisi Show TV’de başlayacak. Dizinin yapımcı şirketi OJO Pictures oldu. Dizinin senaryosunu Meriç Acemi ele almaktadır. Dizinin bölümleri yaz aylarında ekrana gelecek. Cam Tavanlar dizisinin konusu nedir?

Cam Tavanlar, kadınların hayatta yaşadığı eşitsizlikleri aktarmaktadır. İş hayatında kendi çabalarıyla yükselen kadın ve sadece erkek olduğu için bütün iş kapılarının açıldığı birinin arasındaki yarış aktarılmaktadır.

Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimle yer almaktadır;

Bensu Koral – Leyla

Kubilay Aka – Cem

Ayten Soykök – İnci

Hatice Aslan

Alper Kut

Ahmet Melih Yılmaz

Aziz Cener İnan




Son Güncelleme: 27.04.2021 21:51
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