Cam Tavanlar dizisinin Leyla'sı kim?

Show Tv ekranlarına 9 Haziran Çarşamba akşamı gelecek olan yaz sezonu dizisi Cam Tavanlar, seyirci tarafından merak konusu oldu.
Leyla ile Cem ikilisinin anlatılacağı hikayede oyuncu kadrosu merak ediliyor.
OJO Pictures'in yapımını üstleneceği dizide Leyla karakterini Bensu Soral canlandırıyor. Zorlu geçen yaşamında kendi ayaklarının üstünde durmaya çalışarak bir yerlere gelen Leyla, kariyerinde başarılı bir isim olmuştur. Bunca zorluğun arasından sıyrılarak iyi bir yerlere gelmek herkesin harcı değildir.
Hayatın içinden anlatılarla yer yer kendinizden bir şeyler bulacağınız bu dizide sürprizler kimi zaman yüzünüzü güldürecek kimi zaman endişelendirecek. Bensu Soral'ın eşsiz güzelliği ve mükemmel oyunculuğu ile büyülenerek dizinin sıkı bir takipçisi olacaksınız.
1991 Bursa İnegöl doğumlu Bensu Soral'ın kız kardeşi de oyuncudur. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. 2018 senesinde Hakan Baş ile evlendi. Dizide tuttuğunu koparan, idealist bir genç kızı canlandıracaktır.
Bensu Soral'ın rol aldığı diziler şunlardır;
Vicdan 2013
Boynu Bükükler 2014
Tatlı Küçük Yalancılar 2015
İçerde 2016 / 2017
Organize İşler: Sazan Sarmalı 2019
Mesti Aşk 2020
Cam Tavanlar 2021