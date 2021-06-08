Cam Tavanlar dizisinin Leyla'sı kim?

Show Tv ekranlarına 9 Haziran Çarşamba akşamı gelecek olan yaz sezonu dizisi Cam Tavanlar, seyirci tarafından merak konusu oldu.

Leyla ile Cem ikilisinin anlatılacağı hikayede oyuncu kadrosu merak ediliyor.

OJO Pictures'in yapımını üstleneceği dizide Leyla karakterini Bensu Soral canlandırıyor. Zorlu geçen yaşamında kendi ayaklarının üstünde durmaya çalışarak bir yerlere gelen Leyla, kariyerinde başarılı bir isim olmuştur. Bunca zorluğun arasından sıyrılarak iyi bir yerlere gelmek herkesin harcı değildir.

Hayatın içinden anlatılarla yer yer kendinizden bir şeyler bulacağınız bu dizide sürprizler kimi zaman yüzünüzü güldürecek kimi zaman endişelendirecek. Bensu Soral'ın eşsiz güzelliği ve mükemmel oyunculuğu ile büyülenerek dizinin sıkı bir takipçisi olacaksınız.

1991 Bursa İnegöl doğumlu Bensu Soral'ın kız kardeşi de oyuncudur. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. 2018 senesinde Hakan Baş ile evlendi. Dizide tuttuğunu koparan, idealist bir genç kızı canlandıracaktır.

Bensu Soral'ın rol aldığı diziler şunlardır;

Yol Ayrımı 2012

Vicdan 2013

Boynu Bükükler 2014

Tatlı Küçük Yalancılar 2015

İçerde 2016 / 2017

Organize İşler: Sazan Sarmalı 2019

Mesti Aşk 2020

Cam Tavanlar 2021