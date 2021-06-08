Cam Tavanlar dizisinin konusu ne? Cam Tavanlar dizisi oyuncuları

Cam Tavanlar dizisi konusu ne?
Yönetmenliğini Fehmi Öztürk’ün yaptığı ve senaristliğini Meriç Acemi’nin üstlendiği Cam Tavanlar dizisi büyük ihtimalle Haziran ayında yayın hayatına başlayacak. Oyuncu kadrosu ile büyük ilgi gören dizinin konusu da oldukça merak ediliyor. Drama türünde ekranlara gelecek olan dizide Kubilay Aka’nın canlandırdığı Cem karakteriyle Bensu Soral’ın canlandırdığı Leyla karakterinin yaşadığı inatlaşma, yarış, intikam, aşk ve rekabet gibi konular seyirciye aktarılacak.
Cam Tavanlar dizi özeti
Ojo Pictures imzalı Cam Tavanlar isimli dizi ilerleyen günlerde Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak. Birbirinden iyi oyuncuların kadrosunda bulunduğu Cam Tavanlar isimli dizide, Leyla ile Cem karakterlerinin aralarında yaşanan yarış, tatlı, sert atışmalar ile inatlaşmalar anlatılacak. Toplumda, iş yaşamında kadınlar ile erkekler arasında olan eşitsizliği konu alan dizi özetle, sırf erkek olduğundan dolayı pek çok kapıyı rahat bir şekilde açan Cem ile, kendi imkanları ve emekleri ile yükselmek isteyen Leyla karakteri arasında yaşanan yarış anlatılacak.