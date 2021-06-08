İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Cam Tavanlar dizisinin konusu ne? Cam Tavanlar dizisi oyuncuları

Show TV’de yayın hayatına başlayacak olan Cam Tavanlar dizisi yayınlanan 2 fragmanı ile şimdiden büyük merak konusu oldu. Peki Cam Tavanlar dizisinin konusu ne? Cam Tavanlar dizisi oyuncuları…

08 Haziran 2021 Salı 11:29
Cam Tavanlar dizisinin konusu ne? Cam Tavanlar dizisi oyuncuları
Takip Et:

Cam Tavanlar dizisi konusu ne?

Yönetmenliğini Fehmi Öztürk’ün yaptığı ve senaristliğini Meriç Acemi’nin üstlendiği Cam Tavanlar dizisi büyük ihtimalle Haziran ayında yayın hayatına başlayacak. Oyuncu kadrosu ile büyük ilgi gören dizinin konusu da oldukça merak ediliyor. Drama türünde ekranlara gelecek  olan dizide Kubilay Aka’nın canlandırdığı Cem karakteriyle Bensu Soral’ın canlandırdığı Leyla karakterinin yaşadığı inatlaşma, yarış, intikam, aşk ve rekabet gibi konular seyirciye aktarılacak.

Oyuncu kadrosunda, Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Bensu Soral, Kubilay Aka, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ile Cevdet Arıcılar gibi oyuncuların yer aldığı dizide; başarılı iki iş insanı olan, dizinin başrol oyuncuları Kubilay Aka ile Bensu Soral’ın arasında geçen tatlı ve sert yarış ile intikam anlatılacak. Kubilay Aka’nın canlandırdığı Cem karakteri sırf erkek olduğundan pek çok fırsata kolaylıkla ulaşırken, Bensu Soral’ın canlandırdığı Leyla karakteri kendi çabaları ile yükselen genç bir iş kadını. Uğradığı haksızlıkların farkında olan Leyla ile Cem’in arasında yaşanan yarış dizide seyirciye aktarılacak.

Cam Tavanlar dizi özeti

Ojo Pictures imzalı Cam Tavanlar isimli dizi ilerleyen günlerde Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak. Birbirinden iyi oyuncuların kadrosunda bulunduğu Cam Tavanlar isimli dizide, Leyla ile Cem karakterlerinin aralarında yaşanan yarış, tatlı, sert atışmalar ile inatlaşmalar anlatılacak. Toplumda, iş yaşamında kadınlar ile erkekler arasında olan eşitsizliği konu alan dizi özetle, sırf erkek olduğundan dolayı pek çok kapıyı rahat bir şekilde açan Cem ile, kendi imkanları ve emekleri ile yükselmek isteyen Leyla karakteri arasında yaşanan yarış anlatılacak.


Son Güncelleme: 08.06.2021 11:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Cam Tavanlar Dizisinin Konusu NeCam Tavanlar Dizisi Oyuncular
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçimizden Biri dizisi nerede çekiliyor?
İçimizden Biri dizisi nerede çekiliyor?
Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist filmi konusu nedir? Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist filmi yorumu ve incelemesi
Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist filmi konusu nedir? Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist filmi yorumu ve incelemesi
Bülent Çolak kimdir? Oyuncu Bülent Çolak hakkında merak edilenler
Bülent Çolak kimdir? Oyuncu Bülent Çolak hakkında merak edilenler
Ada Masalı dizisi Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan hakkında bilgiler
Ada Masalı dizisi Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan hakkında bilgiler
İpek Tenolcay kimdir, kaç yaşındadır ? Yer aldığı diziler nelerdir?
İpek Tenolcay kimdir, kaç yaşındadır ? Yer aldığı diziler nelerdir?
Bitmesini hiç istemediğimiz diziler neler?
Bitmesini hiç istemediğimiz diziler neler?

Popüler Haberler

Bozkır Aslanı Celaleddin 4. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - ATV
Cam Tavanlar dizisinin konusu ne? Cam Tavanlar dizisi oyuncuları
Son Yaz yeni bölüm fragmanı 11 Haziran 2021 Cuma - Son Yaz yeni bölümde neler olacak?
Akrep 25. bölüm fragman izle - Akrep 10 Haziran 2021 Perşembe yeni bölüm fragmanı
Tarifeye ek telefon şartları nelerdir? Kimler faturaya ek telefon alabilir?
İçimizden Biri dizisi nerede çekiliyor?
Bugün hangi maçlar var? 8 Haziran 2021 Salı Hangi maç hangi kanalda?
Mama, bez ve süt parası yardımı kimlere verilir? Haziran 2021 Süt yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist filmi konusu nedir? Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist filmi yorumu ve incelemesi
8 Haziran 2021 Salı günü Kanal D yayın akışı
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Tolga Akman yaşı ve oynadığı diziler
2021 SGK rapor parası için nereye başvurulur? Haziran 2021 Rapor parası ödemesi ne kadar?
Seni Çok Bekledim Kadir kimdir? Özcan Deniz gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
İnstagram reels video nedir, nasıl kullanılır?
Survivor 2021 113. bölüm fragmanı 7 Haziran 2021 Pazartesi TV 8
8 Haziran 2021 Salı TRT Spor yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kanal D 8 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
8 Haziran 2021 Salı TV 8 yayın akışında ne var?
8 Haziran 2021 Salı günü Show TV yayın akışı
Rüyada hamile görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile görmenin anlamı
Fox TV canlı yayın akışı 8 Haziran 2021 Salı Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.