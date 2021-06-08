Cam Tavanlar dizisinin konusu ne? Cam Tavanlar dizisi oyuncuları

Cam Tavanlar dizisi konusu ne?

Yönetmenliğini Fehmi Öztürk’ün yaptığı ve senaristliğini Meriç Acemi’nin üstlendiği Cam Tavanlar dizisi büyük ihtimalle Haziran ayında yayın hayatına başlayacak. Oyuncu kadrosu ile büyük ilgi gören dizinin konusu da oldukça merak ediliyor. Drama türünde ekranlara gelecek olan dizide Kubilay Aka’nın canlandırdığı Cem karakteriyle Bensu Soral’ın canlandırdığı Leyla karakterinin yaşadığı inatlaşma, yarış, intikam, aşk ve rekabet gibi konular seyirciye aktarılacak.

Cam Tavanlar dizi özeti

Oyuncu kadrosunda, Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Bensu Soral, Kubilay Aka, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ile Cevdet Arıcılar gibi oyuncuların yer aldığı dizide; başarılı iki iş insanı olan, dizinin başrol oyuncuları Kubilay Aka ile Bensu Soral’ın arasında geçen tatlı ve sert yarış ile intikam anlatılacak. Kubilay Aka’nın canlandırdığı Cem karakteri sırf erkek olduğundan pek çok fırsata kolaylıkla ulaşırken, Bensu Soral’ın canlandırdığı Leyla karakteri kendi çabaları ile yükselen genç bir iş kadını. Uğradığı haksızlıkların farkında olan Leyla ile Cem’in arasında yaşanan yarış dizide seyirciye aktarılacak.

Ojo Pictures imzalı Cam Tavanlar isimli dizi ilerleyen günlerde Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak. Birbirinden iyi oyuncuların kadrosunda bulunduğu Cam Tavanlar isimli dizide, Leyla ile Cem karakterlerinin aralarında yaşanan yarış, tatlı, sert atışmalar ile inatlaşmalar anlatılacak. Toplumda, iş yaşamında kadınlar ile erkekler arasında olan eşitsizliği konu alan dizi özetle, sırf erkek olduğundan dolayı pek çok kapıyı rahat bir şekilde açan Cem ile, kendi imkanları ve emekleri ile yükselmek isteyen Leyla karakteri arasında yaşanan yarış anlatılacak.