Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?

Cam Tavanlar dizisi Show TV ekranlarında Haziran 2021’de yayınlanmaya başlayacak. Dizide birçok önemli isimler yer alıyor. Bunlardan biri de İskender karakterini canlandıracak olan Utku Ateş. Peki Utku Ateş aslında kim?

Cam Tavanlar İskender

Utku Ateş en son Gönül Dağı ile seyirci karşısına çıkmıştı. Gönül Dağında canlandırdığı Serdar karakteriyle dikkat çeken oyuncu, Ay Yapım imzalı dizilerden biri olan Kuzgun’da da rol almıştı.

19 Nisan 1990’da İstanbul’da doğan sanatçı Bahçeşehir Üniversitesi Sinema Radyo Televizyon Bölümünü tamamlamıştır. Utku Ateş Craft Atölye’de ve Akademi 35.5 Sahne Sanatları’nda oyunculuk eğitimi almıştır.

Televizyon karşısına ilk kez Kurt Seyit ve Şura adlı dizi çıkan başarılı oyuncu, Pek Yakında filmi ile de sinema sektörüne girmiştir.

Utku Ateş, Hayat Sırları, Poyraz Karayel, Çilek Kokusu, Aile İşi, Ege’nin Hamsisi ve Erkenci Kuş adlı dizilerde de görev almıştır.

Utku Ateş’in yer aldığı yapımlar

Kurt Seyit ve Şura – 2014

Çilek Kokusu (Barış) – 2015

Poyraz Karayel (Fatih) – 2016 / 2017

Hayat Sırları (Murat) – 2017 / 2018

Jet Sosyete – 2018

Ege’nin Hamsisi (Rehber Sinan) – 2018

Erkenci Kuş (Yiğit) – 2019

Kuzgun – 2019

Gönül Dağı (Serdar) – 2020 / 2021

Cam Tavanlar (İskender) – 2021

