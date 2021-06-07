Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?

Cam Tavanlar dizisi Show TV ekranlarında Haziran 2021’de yayınlanmaya başlayacak. Dizide birçok önemli isimler yer alıyor. Bunlardan biri de İskender karakterini canlandıracak olan Utku Ateş. Peki Utku Ateş aslında kim?
Cam Tavanlar İskender
Utku Ateş en son Gönül Dağı ile seyirci karşısına çıkmıştı. Gönül Dağında canlandırdığı Serdar karakteriyle dikkat çeken oyuncu, Ay Yapım imzalı dizilerden biri olan Kuzgun’da da rol almıştı.
19 Nisan 1990’da İstanbul’da doğan sanatçı Bahçeşehir Üniversitesi Sinema Radyo Televizyon Bölümünü tamamlamıştır. Utku Ateş Craft Atölye’de ve Akademi 35.5 Sahne Sanatları’nda oyunculuk eğitimi almıştır.
Televizyon karşısına ilk kez Kurt Seyit ve Şura adlı dizi çıkan başarılı oyuncu, Pek Yakında filmi ile de sinema sektörüne girmiştir.
Utku Ateş, Hayat Sırları, Poyraz Karayel, Çilek Kokusu, Aile İşi, Ege’nin Hamsisi ve Erkenci Kuş adlı dizilerde de görev almıştır.
Utku Ateş’in yer aldığı yapımlar
Kurt Seyit ve Şura – 2014
Poyraz Karayel (Fatih) – 2016 / 2017
Hayat Sırları (Murat) – 2017 / 2018
Jet Sosyete – 2018
Ege’nin Hamsisi (Rehber Sinan) – 2018
Erkenci Kuş (Yiğit) – 2019
Kuzgun – 2019
Gönül Dağı (Serdar) – 2020 / 2021
Cam Tavanlar (İskender) – 2021