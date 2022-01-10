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Cam Tavanlar dizisinde Süreyya karakterine kim hayat veriyor? Süreyya gerçekte kimdir?

Show Tv ekranlarının yeni dizisi Cam Tavanlar çok sevildi. Cam Tavanlar dizisinde Süreyya karakterine kim hayat veriyor? Süreyya gerçekte kimdir? sorularının yanıtı merak edildi. En Son Babalar Duyar dizisiyle yıldızı parlayan Hatice Aslan hakkında detaylara haberimizde yer verilmiştir.

10 Ocak 2022 Pazartesi 03:20
Cam Tavanlar dizisinde Süreyya karakterine kim hayat veriyor? Süreyya gerçekte kimdir?
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Show Tv ekranlarında seyircisiyle buluşan Cam Tavanlar dizisindeki Süreyya karakteri ilgi çekti. Cam Tavanlar Süreyya kimdir? Sorusunun yanıtı araştırıldı.

Çarşamba akşamları ekranda yerini alan Cam Tavanlar dizisinin başrolünde Kubilay Aka ve Bensu Soral yer alıyor. Dizideki Süreyya, bir iş kadınıdır.

Süreyya, varlıklı bir kadındır ve hayata hep pozitif bakar. Leyla’nın patronudur. Yeri geldiği zaman erkekleri eleştirmekten kaçınmaz. Süreyya, kadının gücüne güvenen bir kadındır.

Cam Tavanlar Süreyya gerçek adı ne?

Süreyya karakterine Hatice Aslan hayat vermektedir. Aslan, en son Zümrüdüanka dizisinde Ülfet karakterini canlandırmıştır.

Hatice Aslan, Şubat 1962 tarihinde Sivas’ta doğmuştur. Boyu 1.69 ve kilosu 59’dur. Başarılı oyuncunun babası Sivaslı, annesi ise Malatyalıdır. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görev yapmaktadır. Başarılı oyuncu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Daha önce İzmir Devlet Tiyatrosunda görev yapmıştır.

Rol aldığı yapımlar

  • Deli Balta
  • Kınalı Kar
  • Hırçın Menekşe
  • Elif’in Rüyaları
  • Ferhunde Hanımlar
  • En Son Babalar Duyar
  • Düğün Şarkıcısı
  • Hürrem Sultan
  • Ayrılsak da Beraberiz
  • Üç Mayısmun
  • Şark Oyunları
  • Lale Devri
  • Samanyolu
  • Masumlar
  • İçimdeki Fırtına
  • Dr. Dilara
  • Firar
  • Vücur
  • Bugünün Saraylısı
  • Güzel Günler
  • Kıskanmak

Usta isim, Adı Zehra dizisinde Şule karakterini canlandırmış, ardından Fox Tv ekranlarında seyirciyle buluşan Bir Deli Rüzgâr dizisinde Melike karakteriyle kendini sevdirmiştir. Kuzgun dizisinde de Meryem rolünü canlandıran isim, son olarak Cam Tavanlar dizisinde yer almıştır.

Cam Tavanlar Süreyya kaç yaşındadır?

Başarılı oyuncu 1962 doğumludur yani 59 yaşındadır.


Son Güncelleme: 10.01.2022 03:20
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