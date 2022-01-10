Cam Tavanlar dizisinde Süreyya karakterine kim hayat veriyor? Süreyya gerçekte kimdir?

Show Tv ekranlarında seyircisiyle buluşan Cam Tavanlar dizisindeki Süreyya karakteri ilgi çekti. Cam Tavanlar Süreyya kimdir? Sorusunun yanıtı araştırıldı.

Çarşamba akşamları ekranda yerini alan Cam Tavanlar dizisinin başrolünde Kubilay Aka ve Bensu Soral yer alıyor. Dizideki Süreyya, bir iş kadınıdır.

Süreyya, varlıklı bir kadındır ve hayata hep pozitif bakar. Leyla’nın patronudur. Yeri geldiği zaman erkekleri eleştirmekten kaçınmaz. Süreyya, kadının gücüne güvenen bir kadındır.

Cam Tavanlar Süreyya gerçek adı ne?

Süreyya karakterine Hatice Aslan hayat vermektedir. Aslan, en son Zümrüdüanka dizisinde Ülfet karakterini canlandırmıştır.

Hatice Aslan, Şubat 1962 tarihinde Sivas’ta doğmuştur. Boyu 1.69 ve kilosu 59’dur. Başarılı oyuncunun babası Sivaslı, annesi ise Malatyalıdır. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görev yapmaktadır. Başarılı oyuncu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Daha önce İzmir Devlet Tiyatrosunda görev yapmıştır.

Rol aldığı yapımlar

Deli Balta

Kınalı Kar

Hırçın Menekşe

Elif’in Rüyaları

Ferhunde Hanımlar

En Son Babalar Duyar

Düğün Şarkıcısı

Hürrem Sultan

Ayrılsak da Beraberiz

Üç Mayısmun

Şark Oyunları

Lale Devri

Samanyolu

Masumlar

İçimdeki Fırtına

Dr. Dilara

Firar

Vücur

Bugünün Saraylısı

Güzel Günler

Kıskanmak

Usta isim, Adı Zehra dizisinde Şule karakterini canlandırmış, ardından Fox Tv ekranlarında seyirciyle buluşan Bir Deli Rüzgâr dizisinde Melike karakteriyle kendini sevdirmiştir. Kuzgun dizisinde de Meryem rolünü canlandıran isim, son olarak Cam Tavanlar dizisinde yer almıştır.

Cam Tavanlar Süreyya kaç yaşındadır?

Başarılı oyuncu 1962 doğumludur yani 59 yaşındadır.