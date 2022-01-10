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Cam Tavanlar dizisinde İskender'i kim canlandırıyor? İskender'in gerçek ismi nedir?

Show Tv ekranlarının yeni dizisi Cam Tavanlar, ilgiyle takip ediliyor. Cam Tavanlar dizisinde İskender'i kim canlandırıyor? İskender'in gerçek ismi ne? Dizide çok sevilen karakterin gerçekte kim olduğuna haberimizde yer verilmiştir. İşte detaylar...

10 Ocak 2022 Pazartesi 06:06
Cam Tavanlar dizisinde İskender'i kim canlandırıyor? İskender'in gerçek ismi nedir?
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Cam Tavanlar dizisindeki İskender kimdir? Cam Tavanlar İskender gerçek adı nedir, kaç yaşındadır? Sorularının yanıtı araştırılmıştır.

Show Tv’nin yaz dizilerinden birisi olan Cam Tavanlar, çok sevildi. Dizideki İskender, Leyla’nın eskiden çalıştığı Asude isimli restorantta çalışmaktadır.

İskender, Leyla’ya karşı olan hislerini bir türlü açamaz. Leyla’nın panik hallerini bilir.

Cam Tavanlar İskender gerçek adı nedir?

İskender karakterine Utku Ateş hayat vermektedir. Ateş, en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Serdar rolünü canlandırmıştı. Erkenci Kuş dizisinde de Yiğit olarak seyirci karşısına çıkmıştı.

Utku Ateş, 1990 senesinde İstanbul’da doğmuştur. 30 yaşındadır. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema Radyo ve Televizyon Bölümü’nde eğitim almıştır. Daha sonra Akademi 35,5’da oyunculuk dersleri almıştır.

İlk ekran deneyimi Kurt Seyit ve Şura adlı Kıvanç Tatlıtuğ’un ünlü dizilerinden birisiyle olmuştur.

2015 senesinde Demet Özdemir’in başrol olduğu Çilek Kokusu dizisiyle beğenileri toplamıştır. Ateş, bu dizide Barış karakterini canlandırmıştır. Daha önce TRT 1 ekranlarında yer alan Egenin Hamsisi dizisinde de yer almıştır. Ateş, 80 kilodur. Boyu da 189’dur.


Son Güncelleme: 10.01.2022 06:06
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