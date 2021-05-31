Cam Tavanlar dizisi ne zaman yayınlanacak?

Show TV ekranlarında yaz aylarında yeni bir dizi yayınlanacak. Cam Tavanlar dizisi yakın zamanda seyirciyle buluşacak. Cam Tavanlar dizisinde Kubilay Aka ve Bensu Soral başrolde yer almaktadır. Dizinin 3.tanıtımı ekranlara geldi. Seyirciler, Cam Tavanlar dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırmaktadır. Cam Tavanlar ne zaman yayınlanacak? İşte Cam Tavanlar dizisinin yayın tarihi...
31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:40
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Cam Tavanlar dizisi 9 Haziran Çarşamba günü Show TV’de yayınlanacak. Dizinin 3.tanıtımı ekranlara geldi.
Cam Tavanlar dizisinin reyting sonuçları 9 Haziran Çarşamba günü yayınlandıktan sonra belli olacak. Dizinin başrolünde Bensu Soral ve Kubilay Aka yer almaktadır. Dizinin tanıtımları seyirciler tarafından çok fazla beğenildi. Dizinin ilk bölümü reyting sıralamasında üst sıralarda yer alması beklenmektedir.
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