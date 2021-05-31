Cam Tavanlar dizisi ne zaman yayınlanacak?

Cam Tavanlar dizisi 9 Haziran Çarşamba günü Show TV’de yayınlanacak. Dizinin 3.tanıtımı ekranlara geldi.

Cam Tavanlar dizisinin reyting sonuçları 9 Haziran Çarşamba günü yayınlandıktan sonra belli olacak. Dizinin başrolünde Bensu Soral ve Kubilay Aka yer almaktadır. Dizinin tanıtımları seyirciler tarafından çok fazla beğenildi. Dizinin ilk bölümü reyting sıralamasında üst sıralarda yer alması beklenmektedir.