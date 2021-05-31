İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan Ebru Şahin adeta şov yaptı!
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan...

Cam Tavanlar dizisi ne zaman yayınlanacak?

Show TV ekranlarında yaz aylarında yeni bir dizi yayınlanacak. Cam Tavanlar dizisi yakın zamanda seyirciyle buluşacak. Cam Tavanlar dizisinde Kubilay Aka ve Bensu Soral başrolde yer almaktadır. Dizinin 3.tanıtımı ekranlara geldi. Seyirciler, Cam Tavanlar dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırmaktadır. Cam Tavanlar ne zaman yayınlanacak? İşte Cam Tavanlar dizisinin yayın tarihi...

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:40
Cam Tavanlar dizisi ne zaman yayınlanacak?
Takip Et:

Cam Tavanlar dizisi 9 Haziran Çarşamba günü Show TV’de yayınlanacak. Dizinin 3.tanıtımı ekranlara geldi.

Cam Tavanlar dizisinin reyting sonuçları 9 Haziran Çarşamba günü yayınlandıktan sonra belli olacak. Dizinin başrolünde Bensu Soral ve Kubilay Aka yer almaktadır. Dizinin tanıtımları seyirciler tarafından çok fazla beğenildi. Dizinin ilk bölümü reyting sıralamasında üst sıralarda yer alması beklenmektedir.


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Cam Tavanlar DizisiCam Tavanlar Ne Zaman Yayınlanacak?Cam Tavanlar Show TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumlar Apartmanı Esat’ın annesi Tülay Bursa kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?
Masumlar Apartmanı Esat’ın annesi Tülay Bursa kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?
Masumlar Apartmanı Farah Zeynep Abdullah neden diziden ayrıldı? Dizide İnci karakterini kim canlandıracak?
Masumlar Apartmanı Farah Zeynep Abdullah neden diziden ayrıldı? Dizide İnci karakterini kim canlandıracak?
Teşkilat Serdar diziden ayrıldı mı, öldü mü?
Teşkilat Serdar diziden ayrıldı mı, öldü mü?
Haktan Zavlak kimdir? Kaç yaşındadır? Haktan Zavlak hayatı
Haktan Zavlak kimdir? Kaç yaşındadır? Haktan Zavlak hayatı
Asir Fikri Gündoğdu kimdir? Yer aldığı yapımlar neler? Kaç yaşında ve nereli?
Asir Fikri Gündoğdu kimdir? Yer aldığı yapımlar neler? Kaç yaşında ve nereli?
Erhan Ünlütürk kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Nereli?
Erhan Ünlütürk kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Nereli?

Popüler Haberler

Cam Tavanlar dizisi ne zaman yayınlanacak?
Uyanış Büyük Selçuklu Ebul Kasım kimdir, gerçek tarihte var mıydı?
31 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Yasak Elma dizisi Feride kimdir? Gülenay Kalkan kimdir, nereli yaşı kaç?
2021 NEF burs başvuru işlemleri nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?
Masumlar Apartmanı Esat’ın annesi Tülay Bursa kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım karakterini kim canlandırıyor? Emre Erçil biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sağlık Bakanı Koca 31 Mayıs 2021 Pazartesi corona virüsü verilerini paylaştı! 31 Mayıs 2021 Pazartesi Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Uyanış Selçuklu dizi oyuncusu Sultan Melikşah kimdir? Buğra Gülsoy hakkında bilgiler
Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar kimdir? Ali Gözüşirin hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisi Taner karakterini kim canlandırıyor? Berk Atan kimdir?
Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek, ne zaman bitecek? Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak?
Kulüp dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Kulüp dizisi oyuncu kadrosu
Emekli intibak zammı 2020 ne zaman verilecek? İntibak yasası son durum nedir, tarih belli oldu mu?
100.000 tl ye hangi araba alınır 2021
Çukur dizisi Namık karakteri kimdir? Yıldırım Şimşek'in hayatı ve yer aldığı diziler
Bim marketler 31 Mayıs aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Bim 31 Mayıs kampanyalı ürünler listesi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Aydoğdu ve Bozkuş kimdir? Aydoğdu ve Bozkuş tarihte gerçekten var mı?
Uyanış Büyük Selçuklu Korkut Ata karakterini kim canlandırıyor? Ertuğrul Postoğlu kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş karakterini kim canlandırıyor? Volkan Uygun kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Arslantaş karakterini kim canlandırıyor? İlker Kızmaz biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.