Cam Tavanlar dizisi final bölümüyle ekrana geliyor!

Yayın hayatına yeni başlayan Cam Tavanlar dizisi yedi bölüm sonunda final yaparak ekranlara veda etme kararı aldı. Final kararının açıklanması sonrasında seyirci final tarihini merak ederken, dizinin final bölümü fragmanı yayınlandı ve seyircinin merakı giderilmiş oldu.

Cam Tavanlar dizisinin final yapma nedeni

Cam Tavanlar dizisi final tarihi

Dizinin final kararı almasının en önemli nedeni reyting oranlarındaki düşüş. Sıralamalarda altlarda yer alan dizi, diğer yaz dizileriyle yarışamadı.

Cam Tavanlar dizisi sekizinci bölümüyle final yapıyor. Bu hafta ekranlara gelen bölüm dizinin son bölümü olacak ve dizi yayın hayatını sonlandıracak.