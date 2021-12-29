Cam Tavanlar dizisi Ayten Soykök Toksöz kim, kaç yaşında? Ayten Soskök Toksöz hayatı

Ayten Soykök Tokgöz kim?

Başarılı oyuncu Ayten Soykök Tokgöz 2 Şubat 1975 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda eğitim alan oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini 1997 senesinde 4 TV kanalında yayınlanan dizi ile yaşamıştır. Kariyer hayatına başladığı tarih itibari ile herkes tarafından tanınmaya başlamış ve çok sevilmiştir. Başarılı oyuncunun ilk sinema filmi deneyi ise 1998 yılında Üçüncü Sayfa isimli film ile olmuştur. 1999 ve 2002 yılları arasında dört sezon ekranlara gelen Ayrılsak da Beraberiz isimli dizinin kadrosunda yer almıştır.

2000 senesinde ikinci sinema filmi olan Abuzer Kadayıf isimli filmin kadrosunda da yer alarak seyirci ile buluşmuştur. Daha sonrasında 2001 senesinde de Tatlı Hayat isimli dizide canlandırdığı Zarife karakteri ile ekranlara gelmiştir. 2002 senesinde Bulut Bey isimli dizide Tuba karakterini canlandırmış aynı dönemlerde Sırlar Dünyası / Sır Kapısı isimli dizide, 2003 senesinde de Giz isimli sinema filminde Güneş karakteri ile kamera karşısına çıkmıştır. Güzel oyuncu, aynı sene Hürrem Sultan, Hatice Sultan ve Mühürlü Güller isimli dizilerin kadrosunda da yer almıştır.

Kayıp Cennet İnsanları isimli sinema filminin kadrosuna dahil olan Ayten Soykök Tokgöz aynı sene Çemberimde Gül Oya isimli dizinin kadrosunda Mine karakteri ile yer almıştır. 2006 senesinde yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Doktorlar isimli dizide Ebru karakterine hayat vermiştir. Yine 2006 senesinde vizyona giren Rating Kasabası isimli film ile beyaz perdede seyirci ile buluşmuştur. 2007 ve 2008 yıllarında Dudaktan Kalbe isimli dizide Enise karakteri ile karşımıza çıktı, 2010 senesinde Mahpeyker Kösem Sultan isimli sinema filminde Handan Sultan karakteri ile sinemaseverler ile buluştu. 2011 senesine geldiğimizde ise Kuruluş Son Durak isimli sinema filminde Gülnur karakteri ile ve 2010 – 2011 - 2012 senesinde o zamanlara dama vuran Lale Devri isimli dizide sevilen Reyhan karakteri ile güzel oyuncuyu ekranlarda izleme fırsatı bulduk.

Ayten Soykök Tokgöz’ün yer aldığı sinema filmleri neler?

1998 – Üçüncü Sayfa

2000 – Abuzer Kadayıf

2003 – Giz

2003 – Hürrem Sultan Dizi

2004 – Kayıp Cennet İnsanları

2006 – Rating Kasabası

2010 – Mahpeyker Kösem Sultan

2011 – Kurtuluş Son Durak

Ayten Soykök Tokgöz’ün yer aldığı diziler neler?