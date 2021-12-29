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Cam Tavanlar dizisi Ayten Soykök Toksöz kim, kaç yaşında? Ayten Soskök Toksöz hayatı

Yakında yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi Cam Tavanlar’ın oyuncu kadrosu yavaş yavaş belli oluyor. Dizinin kadrosuna dahil olan yeni isim Ayten Soykök Tokgöz oldu. Bu zamana kadar pek çok yapımda yer alan başarılı oyuncu hakkında merak edilen tüm detayları sizler için haberimizde derledik.

29 Aralık 2021 Çarşamba 15:01
Cam Tavanlar dizisi Ayten Soykök Toksöz kim, kaç yaşında? Ayten Soskök Toksöz hayatı
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Ayten Soykök Tokgöz kim?

Başarılı oyuncu Ayten Soykök Tokgöz 2 Şubat 1975 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda eğitim alan oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini 1997 senesinde 4 TV kanalında yayınlanan dizi ile yaşamıştır. Kariyer hayatına başladığı tarih itibari ile herkes tarafından tanınmaya başlamış ve çok sevilmiştir. Başarılı oyuncunun ilk sinema filmi deneyi ise 1998 yılında Üçüncü Sayfa isimli film ile olmuştur. 1999 ve 2002 yılları arasında dört sezon ekranlara gelen Ayrılsak da Beraberiz isimli dizinin kadrosunda yer almıştır.

2000 senesinde ikinci sinema filmi olan Abuzer Kadayıf isimli filmin kadrosunda da yer alarak seyirci ile buluşmuştur. Daha sonrasında 2001 senesinde de Tatlı Hayat isimli dizide canlandırdığı Zarife karakteri ile ekranlara gelmiştir. 2002 senesinde Bulut Bey isimli dizide Tuba karakterini canlandırmış aynı dönemlerde Sırlar Dünyası / Sır Kapısı isimli dizide, 2003 senesinde de Giz isimli sinema filminde Güneş karakteri ile kamera karşısına çıkmıştır. Güzel oyuncu, aynı sene Hürrem Sultan, Hatice Sultan ve Mühürlü Güller isimli dizilerin kadrosunda da yer almıştır.

Kayıp Cennet İnsanları isimli sinema filminin kadrosuna dahil olan Ayten Soykök Tokgöz aynı sene  Çemberimde Gül Oya isimli dizinin kadrosunda Mine karakteri ile yer almıştır.  2006 senesinde yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Doktorlar isimli dizide Ebru karakterine hayat vermiştir. Yine 2006 senesinde vizyona giren Rating Kasabası isimli film ile beyaz perdede seyirci ile buluşmuştur. 2007 ve 2008 yıllarında Dudaktan Kalbe isimli dizide Enise karakteri ile karşımıza çıktı, 2010 senesinde Mahpeyker Kösem Sultan isimli sinema filminde Handan Sultan karakteri ile sinemaseverler ile buluştu. 2011 senesine geldiğimizde ise Kuruluş Son Durak isimli sinema filminde Gülnur karakteri ile ve 2010 – 2011 - 2012 senesinde o zamanlara dama vuran  Lale Devri isimli dizide sevilen  Reyhan karakteri ile güzel oyuncuyu ekranlarda izleme fırsatı bulduk.

Ayten Soykök Tokgöz’ün yer aldığı sinema filmleri neler?

  • 1998 – Üçüncü Sayfa
  • 2000 – Abuzer Kadayıf
  • 2003 – Giz
  • 2003 – Hürrem Sultan Dizi
  • 2004 – Kayıp Cennet İnsanları
  • 2006 – Rating Kasabası
  • 2010 – Mahpeyker Kösem Sultan
  • 2011 – Kurtuluş Son Durak

Ayten Soykök Tokgöz’ün yer aldığı diziler neler?

  • 1997 – Baba Evi
  • 1997 – Ruhsar
  • 1997 – Sıdıka
  • 1997 – Yasemince
  • 1999/2002 – Ayrılsak da Beraberiz 1,2,3,4
  • 2001 – Tatlı Hayat
  • 2002 – Bulut Bey
  • 2001 – Sırlar Dünyası/Sır Kapısı
  • 2003 – Hürrem Sultan
  • 2003 – Mühürlü Güller
  • 2004 – Çemberimde Gül Oya
  • 2006 – Doktorlar
  • 2007/2008 – Dudaktan Kalbe
  • 2010/2013 – Lale Devri
  • 2019 – Sen Anlat Karadeniz

Son Güncelleme: 29.12.2021 15:01
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Anahtar Kelimeler:
CamTavanlarAytenSoykökToksözKimHayatı
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