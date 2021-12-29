Cam Tavanlar dizisi Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Ahmet Melih Yılmaz'ın sevgilisi kimdir?

Yayınlanacağı gün iple çekilen Cam Tavanlar dizisinde cast çalışmaları devam ederken Çukur dizisinde başarılı performas sergileyen Ahmet Selim Yılmaz dizinin kadrosuna dahil oldu. Çukur'da gösterdiği başarılı performans ona başka kapılar açmaya devam ediyor.

Dizi izlemek isteyenler ise şimdiden Ahmet Selim Yılmaz'ı merak etmeye başladı. Bizde sizler için Ahmet Selim Yılmaz hakkında bilinmeyenleri derledik. Ahmet Selim Yılmaz kim? Ahmet Selim Yılmaz'ın sevgilisi var mı?

1989 senesinde Ankara'da dünyaya gözlerini açan yakışıklı oyuncu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesi tiyatro bölümünde eğitimini tamamladı. 2010 senesine gelindiğinde ise Felaket adlı kısa filmde oynayarak kariyerine ilk adımı atmış oldu. Üniversite yıllarında genelde tiyatro ile ilgilenen ve bu alana yoğunlaşan başarılı oyuncu tiyatro topluluklarına katılarak oyuncu bir arkadaşı ile Oda ve Adem oyununu hazırlayarak sunumu yaptılar. Sergilenen oyun büyük beğeni topladı. Kadınlar, Aşklar, Şarkılar adlı oyunlarında seslendirmesini aynı zamanda yapmıştır. Moden dans eğitimi de alan oyuncu müzikle de ilgilenmiştir.