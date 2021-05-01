Cam Tavanlar dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Show Tv yeni yaz dönemine bomba gibi bir dizi ile başlamaya hazırlanıyor. Cam Tavanlar isimli dizinin başrollerinde ünlü oyuncu Bensu Soral rol almaktadır.

İzleyici şimdiden sosyal medya üzerinden diziye dair detayları araştırmaya başladı. Fragmanıyla büyük ses getiren dizinin konusu ne ve oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor merak konusu oldu. İşte tüm detaylar burada!

Show Tv ve Ojo Pictures'in yapımını üstlendiği Cam Tavanlar ekrana ne zaman gelecek?

Klasik Türk dizi mantığının dışında bir dizidir.

Çukur dizisinde oyuncular sırayla diziye veda ederken, orada bir oyuncu Cam Tavanlar dizisine dahil oldu.

Kızların sevgilisi genç yetenek yakışıklı oyuncu Kubilay Aka, bu dizide başrol oyuncusu oldu.

Dizide Bensu Soral ve Kubilay Aka arasında aşk yaşanacak.

Dizi adını kadınların toplumsal hayattaki fırsat eşitsizliğinden kaynaklanan evrensel bir isimdir, dizinin ismi oradan gelir. Bu dizide daha çok kadın oyuncular yer alacak.

15 Mayısıs 2021 tarihinde ekranlara gelecek olan dizinin oyuncu kadrosu şu isimlerden oluşuyor; Bensu Soral, Kubilay Aka, Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar rol alacaktır.

Cam Tavanlar tanıtım filmini izle!