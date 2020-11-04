Çalar Saat İsmail Küçükkaya neden yok, ne zaman geri dönecek? Fox TV Çalar Saat sunucusu neden değişti?

FOX Tv’nin en çok izlenen haber programı Çalar Saat’in sunucusu İsmail Küçükkaya’dan sevenlerini üzen haber geldi. Cuma gününden beri yayına çıkmayan İsmail Küçükkaya’nın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Çalar Saat’i Küçükkaya yerine İlker Karagöz sunmaya başladı.

Çalar Saat İsmail Küçükkaya neden yok?

Programın sunucusu İsmail Küçükkaya, konuyla ilgili açıklama yaparak koronavirüse yakalandığını ve bu nedenle evde tedavi gördüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabından hastalığa yakalandığını duyuran Küçükkaya, şu ifadeleri kullandı:

İsmail Küçükkaya ne zaman geri dönecek?

Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya’nın koronavirüse yakalanmasının ardından hafta başından itibaren programı İlker Karagöz sunmaya başladı. Küçükkaya’nın tedavi süreci tamamlanana kadar sunuculuğu bir süre daha İlker Karagöz üstlenecek.