Çakallarla Dans 4 nerede çekildi? Çakallarla Dans 4 filmi konusu ve oyuncu kadrosu

2016 yılında vizyona giren ve izleyicilerden tam not alan Çakallarla Dans 4 filmini yönetmen koltuğunda Murat Şeker yer alıyor. Serisinin dördüncü filmin kahramanlarımız intenet çağına ayak uydurmaya çalışırken yine işler sarpa saracak.

Çakallarla Dans 4 konusu

Kahramanlarımız son olanların ardından fakirlikle sınanmakta ve aynı evde yaşamaya başlamıştır. Berber Hüseyin bir gün elinde bir harita ile gelir. Almanya’daki dayıoğlu ölmüş ve vasiyetinde bu haritayı bırakmıştır. Bu haritanın bir gömü haritası olduğunu düşünen 4 kafadar bu umudun peşinden gitmeye karar verir.

Çakallarla Dans 4 nerede çekildi?

Çakallarla Dans 4 filminin çekimleri İstanbul’un farklı bölgelerinde ve bir sahnelerin çok az bir kısmı ise Edine’de çekilmiştir.

Çakallarla Dans 4 oyuncu kadrosu

Senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker’in kaleme aldığı Çakallarla Dans 4 filminde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

Şevket Çoruh – Kayınço Gökhan

İlker Ayrık – Muhasebeci Servet

Timur Acar – Köfte Necmi

Murat Akkoyunlu – Del Piero Hikmet

Didem Balçın – Fatma

Hakan Bilgin – Hüseyin Abi

Derya Şensoy – Mihriban