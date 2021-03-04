Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı konusu nedir?

Çakallarla Dans 3 Sıfır Sıkıntı filminin oyuncularının kim olduğu merak edildi. Murat Şeker'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin tam kadro oyuncularının listesi haberimizde.

Çakallarla Dans 3 Sıfır Sıkıntı oyuncu kadrosu

Şevket Çoruh (Kayınço Gökhan)

Murat Akkoyunlu (Del Piero Hikmet)

Timur Acar (Köfte Necmi)

İlker Ayrık (Muhasebeci Servet)

Derya Şensoy (Mihriban)

Derya Baykal (Mihriban'ın annesi)

Gürkan Uygun (Komiser)

Didem Balçın (Fatma)

Hakan Bilgin (Berber Hüseyin)

Ceyhun Yılmaz (Adem)

Bülent Serttaş (Deli Recep)

Bülent Çolak (Şerefsiz Metin)

Ünal Silver (Zagor İbrahim)

Günay Karacaoğlu (Öğretmen)

Hakan Hepcan (Taksi Şoförü)

Filmin konusu

Deney Kobaylığı altında denetimli serbeslik şartı ile hapishaneden çıkan Kyınço Gökhan, Del Piero Hikmet, Köfte Necmi ve Muhasebeci Servet normal hayata dönmek için grup terapistine gitmektedirler. Vapurda Mihriban adlı kadından etkilenen Del Piero Hikmet Mihriban ile iletişime geçmeye çalışır ancak Mihriban konuşamamaktadır. Fakat bir şekilde yolları keşisen ikili anlaşma yolunu bulur. Del Piero Hikmet Mihrinana aşık olur ve evlenmek için elinden geleni yapar. Mihribah'ın annesi Cemile'nin de ölmeden önce bir isteği vardır. Cemile kızının ona anne demesini duymak ister. Fakat ameliyat için büyük bir para gereklidir. Hapishaneden çıkan ekip denetimli serbestlik ile hayata dönseler de Mihribah'ın ameliyat parası için kirli işlere bulaşır. Bu sefer yapacakları çakallıklar iyilik içindir.