Çaka Bey gerçek tarihte kimdir? Çaka Beyliği nerede, ne zaman kuruldu?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümleri ilgiyle izleniyor. İzleyiciler, diziye yeni katılan oyuncuları da merakla araştırıyor. Bu süreçte izleyiciler Çaka Beyliği ve Çaka Beyi hakkında araştırma yapmaya başladılar.

Çaka Bey kimdir?

Çaka bey, Selçuklu komutanı ve denizcisidir. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi sonrasında Selçuklunun Anadolu coğrafyasına yayıldığı dönemde Smini merkezli bir beylik kuran Çaka Bey, Türk tarihinin ilk donanmasını oluşturduğundan ilk Türk amirali kabul ediliyor.

Beyliğin kurulması ve gelişimi süreci

1071 yılından sonra Anadolu’ya yapılan Selçuklu akınlarına katılarak 1078’te Bizans İmparatorluğu’na esir düşen Çaka Bey, İzmir tarihinde ilk Türk hakimiyeti sağlamıştır. Sınırları genişleterek Ege Denizi’nde adalarla denizin kıyı şeridindeki bazı yerlerde hakimiyet kuran Çaka Bey, Bizans İmparatoru I. Aleksios’un Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan’ı kışkırtmasıyla Kılıç Arslan tarafından öldürülmüş ve kuşatma başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Çaka Bey, Bizans ve Peçenekler arasındaki mücadeleden faydalanıp 1081 yılında Bizans hakimiyetindeki Smini’yi 8000 askerle ele geçirmiştir. Rum ustaları kullanarak 40 parçalık donanma oluşturan Çaka Bey, 1081 Türk Deniz Kuvvetleri’nin kuruluş tarihi kabul edilmesini de sağlamıştır.