İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Çaka Bey gerçek tarihte kimdir? Çaka Beyliği nerede, ne zaman kuruldu?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi izleyicileri Çaka Bey'in gerçek tarihte kim olduğunu, Çaka Beyliği'nin nerede ve ne zaman kurulduğunu araştırmaya başladı.

27 Ekim 2020 Salı 01:26
Çaka Bey gerçek tarihte kimdir? Çaka Beyliği nerede, ne zaman kuruldu?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümleri ilgiyle izleniyor. İzleyiciler, diziye yeni katılan oyuncuları da merakla araştırıyor. Bu süreçte izleyiciler Çaka Beyliği ve Çaka Beyi hakkında araştırma yapmaya başladılar.

Çaka Bey kimdir?

Çaka bey, Selçuklu komutanı ve denizcisidir. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi sonrasında Selçuklunun Anadolu coğrafyasına yayıldığı dönemde Smini merkezli bir beylik kuran Çaka Bey, Türk tarihinin ilk donanmasını oluşturduğundan ilk Türk amirali kabul ediliyor.


1071 yılından sonra Anadolu’ya yapılan Selçuklu akınlarına katılarak 1078’te Bizans İmparatorluğu’na esir düşen Çaka Bey, İzmir tarihinde ilk Türk hakimiyeti sağlamıştır. Sınırları genişleterek Ege Denizi’nde adalarla denizin kıyı şeridindeki bazı yerlerde hakimiyet kuran Çaka Bey, Bizans İmparatoru I. Aleksios’un Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan’ı kışkırtmasıyla Kılıç Arslan tarafından öldürülmüş ve kuşatma başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Beyliğin kurulması ve gelişimi süreci

Çaka Bey, Bizans ve Peçenekler arasındaki mücadeleden faydalanıp 1081 yılında Bizans hakimiyetindeki Smini’yi 8000 askerle ele geçirmiştir. Rum ustaları kullanarak 40 parçalık donanma oluşturan Çaka Bey, 1081 Türk Deniz Kuvvetleri’nin kuruluş tarihi kabul edilmesini de sağlamıştır.

 



Son Güncelleme: 27.10.2020 01:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Çaka BeyÇaka Beyliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek

Popüler Haberler

Çaka Bey gerçek tarihte kimdir? Çaka Beyliği nerede, ne zaman kuruldu?
Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Sol Yanım karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Emekli maaşına haciz işlemi uygulanabilir mi? Nelere dikkat edilmesi gerekmekte?
Bay Yanlış yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Fransız otomobil markaları hangileridir? Renault Fransız markası mı?
Sefirin Kızı Zehra neden topallıyor? Cemre Öktem gerçekte de topallıyor mu?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sözleri
Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2020
Netflix hesabını iptal etme işlemi
Kolay kredi nedir? En kolay kredi veren bankalar hangileridir? 2020
Günlük Burç Yorumları 25 Eylül 2019 Çarşamba - Burcunuza göre günlük hayatta sizi neler bekliyor?
Koronavirüs salgını sebebiyle kiracı kirayı zamanında ödemezse ne olur? İşte koronavirüs salgınında kira ödemeleri
MOBESE ve güvenlik kameraları kayıtları kaç gün saklanır?
2019 Yılı AÖO 3. Dönem sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi açıklandı mı?
Altın ne kadar oldu? 27 Ekim 2020 Salı Güncel altın fiyatları 27 Ekim 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Türk hava yollarından büyük kampanya! Yurt içi seferler sadece 99.99 TL
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 27 Ekim 2020 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Survivor şampiyonu Cemal Can ne ödül kazandı? Survivor yarışma birincisine verilen ödüller neler? Cemal Can kaç para ve hangi ödüllere sahip oldu?
28 Ekim 2020 Çarşamba Günlük burç yorumları: Bazı burçların güzel günleri başlıyor…
Bankaların güncel kredi faiz oranları 27 Ekim 2020 Salı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.