Çağrı neden diskalifiye oldu? Survivor 201 Çağrı neden elendi?

Çağrı Survivor 2021’den diskalifiye edildi!

Dün gece Survivor 2021 acil durum konseyinde diskalifiye edilen yarışmacı Merve Aydın mı,İsmail Balaban mı yoksa diğer yarışmacılardan biri mi oldu merak ediliyor. Yarışmacılardan Çağrı diskalifiye edildi. Survivor 2021’den sakatlığı sebebi ile Çağrı Atakan diskalifiye edildi. Meryem Kasap’tan sonra Çağrı Atakan’da artık yarışmada yer almayacak.

Diskalifiye olan yarışmacı dün gece yapılan konseyde belirlendi. Acil durum konseyi eleme sebebi ile bir araya geldi. Yarışmada adaya veda eden kişi salı günü belirlenmişti ve gönüllüler takımında yer alan Reşat elenmişti. 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Verilen görüntülerde yarışmacılar acil durum konseyinde bir araya geldi. Acun Ilıcalı’nın açıklamasından sonra kimin diskalifiye edildiği merak konusu oldu. Acil durum konseyi neden toplandı? Kim diskalifiye edildi? Soruları izleyenler tarafından sorulmaya başlandı.

Survivor’da kim diskalifiye edilecek?

TV8’in en fazla izlenen yarışma programı Survivor 2021’de adadan gidecek kişi salı günü belirlendi. 74. bölümde acil durum konseyi bir araya geldi. Acun Ilıcalı ‘ Bugün itibariyle bir yarışmacımız Survivor’dan ayrılmak zorunda’ dedi. Acun Ilıcalı’nın söylemlerinden sonra ünlüler ve gönüllüler takımında yer alan yarışmacılar duygusal anlar yaşadı.

Merve Aydın kim?

10 Mart 1994 yılında Mersin’de dünyaya gelmiştir. Basketbol ile ilgilenmektedir. Kariyerine Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısında başlamıştır. 1,74 boyu vardır ve 27 yaşındadır. Basketbola ilgisini 10 yaşında iken okul takımına katılarak kazanmıştır. Çocukluk yıllarında hafta sonu basketbol kurslarına giden Aydın’ın dönüm noktası, A Milli Takım koçluğu yapan Ceyhun Yıldızoğlu’nun Mersin ile anlaşması oldu. 14 yaşında iken, Yıldızoğlu Mersin’de tüm kadın genç basketbolcuları topladı ve bu takıma Merve Aydın’da seçildi. Milli Takım’a ise 15 yaşında iken katıldı. 19 yaşına kadar düzenli olarak oynadı. Fakat sonrasında bir sakatlık geçirdi ve 20 yaş altı Milli Takım’da çok fazla yer alamadı. Aydın şu anda İspanya 1. Lig ekiplerinden olan C.B Al-Qazeres formasını giymekte. Bu takımda oyun kurucu olarak yer almaktadır.

Çağrı Atakan kim?

1981 senesinde Ankara’da doğan Atakan, 40 yaşındadır. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimi almıştır. Şahin Tepesi, Çukur gibi dizilerde oynamıştır. Eğitim hayatı İstanbul’da başlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini Arka Sıradakiler dizisi ile kazanmıştır. Daha sonra oyunculuğa ara vermiş ve tiyatro ile meşgul olmuştur. 2017’de Çukur dizisinde Remzi karakterine hayat vererek büyük bir çıkış yapmış ve 2018 yılında Şahin Tepesi dizisinde Yılmaz karakterini canlandırmıştır. Hayatını İstanbul’da devam ettirmektedir. Dizi,sinema ve tiyatro oyunlarında yer almaktadır.

Yer aldığı diziler;

-Şahin Tepesi

-Çukur

-Arka Sıradakiler