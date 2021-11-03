Çağrı merkezi yöneticisi işi nedir? Çağrı merkezi yöneticisi maaşları ne kadardır?

Çağrı merkezi yöneticisi, müşterilerden iletilen itiraz, şikayet ve taleplerin belirlenmiş olan sürede geri bildirimleri ile çözümlerinin gerçekleştirilmesi için çağrı merkezi yönetimini yapmakla görevli personeldir.

Çağrı merkezi yöneticisi maaşları ne kadardır?

Çağrı merkezi yöneticisi maaşları aylık ortalama 4800 TL'dir. Bu işi yapan kişilerin aylık minimum kazançları 2826 TL iken, maksimum kazançları da 6900 TL'dir.

Bu mesleği yapmak isteyen kişilerin en az ortaöğretim mezunu olması gerekiyor.

Çağrı merkezi yöneticisi ne iş yapıyor?

Çağrı merkezi yöneticilerinin yaptıkları işler şunlardır;

- Telefon şubesine gelen müşteri taleplerinin seri ve doğru bir şekilde memnuniyetinin sağlanarak sonuçlandırılması,

- Müşterilerden gelen talepler ile önerilerin değerlendirilip çağrı merkezinin geliştirilmesi ve sunulabilecek ürünlerle ilgili iş birimlerine önerilerde bulunulması,

- Çağrı merkezi bölümünün hedeflerinin belirlenip, hedeflere ulaşılması kısmında performans raporlarının sağlanması,

- Çağrı merkezi bölümünün diğer bölümler ile arasında ki süreç ilişkisinin belirlenip, çağrı merkezi bölümüyle diğer bölümlerin ilişkilerinin yönetilmesi,

- Çağrı merkezi böllümüne gelen itiraz, şikayet ve taleplerin belirlenmiş olan standart ile sürde geri bildirimleri ile çözümünün gerçekleşmesi için uygun süreç alt yapısının oluşturulmasının sağlanması,

- Çağrı merkezine gelen ve giden telefonlarda ki konuşma standartlarının belirlenerek uygulanmasının sağlanması.

Çağrı merkezi yöneticisi meslek ana grubu

Yöneticilerdir

Meslek alt ana grubu

Ticari ve idari müdürlerdir

Meslek grubu

Satış, pazarlama ve iş geliştirmeyle alakalı müdürlerdir

Meslek birim grubu

Büro süpervizörleridir

Çağrı merkezi yöneticisi meslek kodu ne?

Türk Meslekler Sözlüğü'ne göre bu mesleğin kodu 3341.05'tir.