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Çağrı Atakan Survivor'dan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Survivor'da yine mi diskalifiye yaşandı?

‘Survivor 2021’ heyecanı kaldığı yerden devam ederken ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan yarışmanın seyrini değiştirmeye devam ediyor. Çağrı Atakan’ın Survivor’dan diskalifiye mi oldu soruları gündemde yer alırken yarışmayı seven sıkı takipçiler aramalara koyuldu. Survivor ’da yine mi diskalifiye yaşandı?

28 Şubat 2021 Pazar 13:55
Çağrı Atakan Survivor'dan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Survivor'da yine mi diskalifiye yaşandı?
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Daha önce sık sık takım arkadaşları ve rakip takım ile tartışmaya giren ve agresif hareketlere bulunan Çağrı Atakan hakkında Survivor’dan elendi mi iddiaları yer alıyor.  Birçok uyarının yapılmasına karşın ikazları yok sayan agresif oyuncu adadan veda mı etti?

Son olarak rakip takım Poyraz’ın eline vurması ile Acun Ilıcalı tarafından sert şekilde uyarılan yarışmacı hareketlerine dikkat etmeyerek öfkesine sahip çıkamadı.

Acun Ilıcalı Çağrı Atakan’ın diskalifiye ettiğini söyledi. Fakat konseyde ünlüler takımında yarışan Atakan için herhangi bir açıklamada bulunmadı. 

Ilıcalı Çağrı Atakan’ı uyarırken yarışmacının yaptığı hareketlerin Survivor dışı çerçevesinde olduğunu söyledi.



Son Güncelleme: 28.02.2021 13:55
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Anahtar Kelimeler:
Survivorçağrı AtakanDiskalifiye
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