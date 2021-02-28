Çağrı Atakan diskalifiye edildi mi? Çağrı Atakan diskalifiye mi olacak?

Çağrı Atakan diskalifiye edilecek mi?

Survivor yarışmasının yeni bölümü ile bu sorunun cevabı belli olacak. Yarışmacılar ilk olarak market ödülü için mücadele edecekler ve daha sonra dokunulmazlık oyunundan sonra konseye gelecekler. Daha önceki bölümlerde Çağrı ve Poyraz arasında yaşanan gerginlikten sonra Acun Ilıcalı, yarışmanın kuralları bulunduğunu söyleyerek yarışmacıya tepki gösteriyor. Yapılacak olan konseyde Çağrı Atakan’ın yarışmaya veda edip etmeyeceği belli olacak.

Çağrı Atakan kim?

Rol aldığı diziler

1981 yılında Ankara’da dünyaya gelen Atakan, 40 yaşındadır. Bilkent Üniversitesi’nde lisans eğitimi almıştır. 2007 senesinde Arka Sıradakiler dizisinde oynamıştır. Diziye ara veren Atakan, tiyatro ile de ilgilenmiştir. İstanbul’da yaşayan Çağrı Atakan, dizi,sinema ve tiyatro projelerine devam etmektedir.

-Çukur

-Şahin Tepesi

-Arka Sıradakiler