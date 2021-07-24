Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisinden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisinde yaşanan son gelişmeler neler?

Çekimleri Ankara’da yapılan dizi, yayınlanan ilk sezonuyla büyük bir başarıya ulaştı. Dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte birçok ayrılık haberleri çıkmış, dizinin sevenleriyse bu haberler sonrasında büyük üzüntüye girmişti. Peki, gerçekler ne? Detaylar haberimizin devamında…

Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisinden ayrılıyor mu?

Deniz Baysal önemli açıklamalar yaptı!

Çağlar Ertuğrul’un diziden ayrılacağı haberleri gündeme bomba gibi düşmüş, dizinin hayranlarıysa bu haber sonrasında sosyal medyada kampanya başlatmıştı. Dizinin hayranları tarafından merakla beklenen o güzel haber geldi ve Çağlar Ertuğrul’un diziden ayrılmadığı, çıkan haberlerin yalan olduğu ortaya çıktı.

Diziyle ilgili önemli açıklamalar yapan güzel oyuncu, Temmuz ayının sonunda Ankara’ya giderek çekimlere başlayacaklarını belirtti. Yeni sezon için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Baysal, ikinci sezonda da başarılı olacaklarını söyledi.