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Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisinden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisinde yaşanan son gelişmeler neler?

TRT1 ekranlarının sevilen dizilerinden Teşkilat’tan hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Dizinin güzel oyuncusu Deniz Baysal, diziyle ilgili merak edilenleri açıkladı. Peki, Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisinden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisinde yaşanan son gelişmeler neler? İşte merak edilen tüm soruların yanıtı…

24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:35
Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisinden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisinde yaşanan son gelişmeler neler?
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Çekimleri Ankara’da yapılan dizi, yayınlanan ilk sezonuyla büyük bir başarıya ulaştı. Dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte birçok ayrılık haberleri çıkmış, dizinin sevenleriyse bu haberler sonrasında büyük üzüntüye girmişti. Peki, gerçekler ne? Detaylar haberimizin devamında…

Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisinden ayrılıyor mu?

Çağlar Ertuğrul’un diziden ayrılacağı haberleri gündeme bomba gibi düşmüş, dizinin hayranlarıysa bu haber sonrasında sosyal medyada kampanya başlatmıştı. Dizinin hayranları tarafından merakla beklenen o güzel haber geldi ve Çağlar Ertuğrul’un diziden ayrılmadığı, çıkan haberlerin yalan olduğu ortaya çıktı.

Deniz Baysal önemli açıklamalar yaptı!

Diziyle ilgili önemli açıklamalar yapan güzel oyuncu, Temmuz ayının sonunda Ankara’ya giderek çekimlere başlayacaklarını belirtti. Yeni sezon için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Baysal, ikinci sezonda da başarılı olacaklarını söyledi.


Son Güncelleme: 24.07.2021 14:35
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