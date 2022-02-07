Çağlar Ertuğrul kimdir, nerede doğmuştur? Çağlar Ertuğrul evli mi? Çağlar Ertuğrul kaç yaşında?

Çağlar Ertuğrul kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Evli mi? Boyu ve kilosu kaç? Çağlar Ertuğrul’un hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Çağlar Ertuğrul kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Çağlar Ertuğrul’un yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Çağlar Ertuğrul aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

5 Kasım 1987 tarihinde dünyaya gelen yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul, Bonova Lisesinden mezun olduktan sonra 2011 yılında Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü tamamlamıştır.

Üniversite döneminde tiyatroya merhaba demiş, ilk sahne deneyimini yine Üniversitede bir oyunda rol alarak yaşamıştır.

Şimdiye kadar Dağ, Bana Masal Anlatma, Medcezir, Benim İçin Üzülme, Kurt Seyit ve Şura, Boynu Bükükler, Fazilet Hanım ve Kızları adlı dizi ve filmlerde rol almıştır. Şu zamanlarda TRT 1 ekranlarında yayın hayatın başlayan Teşkilat dizisinde Serdar karakterine hayat vermektedir.

Çağlar Ertuğrul İzmir’de doğmuştur. Kendisine ait bir Youtube kanalında birçok keyifli paylaşlar yayınlamaktadır.

Hobileri arasında basketbol, film izleme, müzik, drama, tenis ve Snowboard vardır.