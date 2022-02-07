İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Çağlar Ertuğrul kimdir, nerede doğmuştur? Çağlar Ertuğrul evli mi? Çağlar Ertuğrul kaç yaşında?

Çağlar Ertuğrul kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Evli mi? Kaç yaşındadır? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Çağlar Ertuğrul’un hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

07 Şubat 2022 Pazartesi 07:28
Çağlar Ertuğrul kimdir, nerede doğmuştur? Çağlar Ertuğrul evli mi? Çağlar Ertuğrul kaç yaşında?
Takip Et:

Çağlar Ertuğrul kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Evli mi? Boyu ve kilosu kaç? Çağlar Ertuğrul’un hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Çağlar Ertuğrul kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Çağlar Ertuğrul’un yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Çağlar Ertuğrul aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

5 Kasım 1987 tarihinde dünyaya gelen yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul, Bonova Lisesinden mezun olduktan sonra 2011 yılında Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü tamamlamıştır.

Üniversite döneminde tiyatroya merhaba demiş, ilk sahne deneyimini yine Üniversitede bir oyunda rol alarak yaşamıştır.

Şimdiye kadar Dağ, Bana Masal Anlatma, Medcezir, Benim İçin Üzülme, Kurt Seyit ve Şura, Boynu Bükükler, Fazilet Hanım ve Kızları adlı dizi ve filmlerde rol almıştır. Şu zamanlarda TRT 1 ekranlarında yayın hayatın başlayan Teşkilat dizisinde Serdar karakterine hayat vermektedir.

Çağlar Ertuğrul İzmir’de doğmuştur. Kendisine ait bir Youtube kanalında birçok keyifli paylaşlar yayınlamaktadır.

Hobileri arasında basketbol, film izleme, müzik, drama, tenis ve Snowboard vardır.

 

 



Son Güncelleme: 07.02.2022 07:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çağlar ErtuğrulDiziFilmTeşkilatTrt 1KimdirHayatıSerdar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamdi Alkan kimdir, nerede doğmuştur? Hamdi Alkan evli mi? Hamdi Alkan kaç yaşında?
Hamdi Alkan kimdir, nerede doğmuştur? Hamdi Alkan evli mi? Hamdi Alkan kaç yaşında?
Tunç Oğuz kimdir? Nerelidir? Tunç Oğuz kaç yaşında?
Tunç Oğuz kimdir? Nerelidir? Tunç Oğuz kaç yaşında?
İbrahim Selim kimdir? Nerelidir? İbrahim Selim kaç yaşındadır?
İbrahim Selim kimdir? Nerelidir? İbrahim Selim kaç yaşındadır?
Mehmet Çevik​ kimdir? Mehmet Çevik​ hakkında bilgiler
Mehmet Çevik​ kimdir? Mehmet Çevik​ hakkında bilgiler
Aziz Aslan kimdir, nerede doğmuştur? Aziz Aslan evli mi? Aziz Aslan kaç yaşında?
Aziz Aslan kimdir, nerede doğmuştur? Aziz Aslan evli mi? Aziz Aslan kaç yaşında?
Serhat Üstündağ kimdir, kaç yaşında, nereli?
Serhat Üstündağ kimdir, kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

Çağlar Ertuğrul kimdir, nerede doğmuştur? Çağlar Ertuğrul evli mi? Çağlar Ertuğrul kaç yaşında?
Hamdi Alkan kimdir, nerede doğmuştur? Hamdi Alkan evli mi? Hamdi Alkan kaç yaşında?
Tunç Oğuz kimdir? Nerelidir? Tunç Oğuz kaç yaşında?
İbrahim Selim kimdir? Nerelidir? İbrahim Selim kaç yaşındadır?
Mehmet Çevik​ kimdir? Mehmet Çevik​ hakkında bilgiler
Aziz Aslan kimdir, nerede doğmuştur? Aziz Aslan evli mi? Aziz Aslan kaç yaşında?
Serhat Üstündağ kimdir, kaç yaşında, nereli?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 7 Şubat 2022 Pazartesi Instagram giriş sorunu
Yılmaz Kunt kimdir? Nerelidir? Yılmaz Kunt kaç yaşındadır?
Engelli kimlik kartı nasıl alınır? Şubat 2022 Engellilere sağladığı kolaylıklar nelerdir?
PTT Kargo müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır?
Serhan Toksoy kimdir?
Börek ustası 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Börek ustası iş ilanlarına nereden ulaşılır?
Netflix The Billion Dollar Code dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?
En güvenilir faktoring şirketleri hangileri?
Arka Sokakların Tunç'u kimdir?
Teşkilat dizisinin Kemal'i Kimdir? Yağmur’un babası Kemal
Macit Koper kimdir? Usta oyuncunun hayatı
7 Şubat 2022 Pazartesi evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Oyuncu Ayşen Sezerel kimdir?
Revolver nedir? Revolver ne zaman icat edildi? Revolver silahın icat edilme öyküsü

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.