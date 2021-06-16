Çağla Akalın kimdir?

Çağla Akalın 1990 yılının Haziran ayında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Asıl doğum tarihi 1984 olan Akalın, mahkeme kararı ile yaşını büyütmüştür. Boyu 1.75 cm olan Akalın İkizler burcudur. Kendisini küçük yaşlarda fark ettiğini ve o zamandan beri kendi bedenine aykırı bir tavır sergilediğini ifade etmiştir. 5 yaşında ilköğretime başlayıp 10 yaşında iken bitirmiştir.

O zamanlar 6 ay süreyle babasının çalıştığı yerde çırak olarak çalışmaya başlamış fakat düşürdüğü bir su bidonu yüzünden atılan bir tokat ile oradan ayrılmıştır. Sonrasında kadın ayakkabı üreten bir firmada çalışmaya başlamış ve 11 yaşında iken 6 ay sonra usta başı olmuştur. 6 sene kadar orada çalışmış ve sonra işten ayrılmıştır. İlerleyen süreçlerde de birden fazla işte çalışmış ancak mutlu olamamıştır.

Çağla Akalın, Türkiye’de 2013 yılında yapılmış olan Miss Queen ismi ile düzenlenen transseksüel güzellik yarışmasında Türkiye’nin ilk trans güzeli seçilen isim olmuştur. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk transseksüel mankenidir. 2013 yılında gazeteye verdiği bir röportajda adını Çağla Şikel'den, soyadını Demet Akalın'dan aldığını belirtmiştir. Müsabakayı bir proje olarak görmüş ve yaşamını değiştireceğini düşünerek katılmıştır. Yarışma öncesinde yerel birçok kaynakta ismi geçse de yarışamayı kendisini daha fazla tanıtabileceği ve adını duyurabileceği bir yer olarak görüşmüştür. Yarışma sonrasında oyunculuk dünyasına giriş yapmış ve yönetmenliğini Esen Işık’ın üstüne aldığı Köpek isimli sinema filminde yer almıştır, filmde Ebru kişiliğine hayat vermiştir.