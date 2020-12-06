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Çağatay Ulusoy yeni bir dizi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Ekranların sevilen oyuncusu Çağatay Ulusoy yeni bir proje ile seyirci ile buluşacak. Blu TV platformu üzerinden yayınlanacak olan Çağan Irmak tarafından yazılan Yeşilçam isimli yeni dizinin başrolünde yer alacak.

06 Aralık 2020 Pazar 00:58
Çağatay Ulusoy yeni bir dizi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor
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Çağatay Ulusoy yeni bir dizide yer almaya hazırlanıyor. Blu TV isimli dijital platform üzerinden yayınlanacak olan bir dizide rol alacak olan Çağatay Ulusoy’un rol alacağı dizi ise belli oldu.

Yakışıklı oyuncu, Blu TV platformundan 2021 yılında yayınlanacak olan Çağan Irmak tarafından yazılan Yeşilçam isimli dizide rol alacak. Twitter üzerinden duyuru yapan Blu TV Yeşilçam’ın altın çağında geçen bir yeniden doğuş hikayesi olarak diziyi özetlerken, 2021 yılında yayınlanacak olan dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer alacağını açıkladı.

Dizide ayrıca başka önemli isimlerin de yer aldığı ancak bunun ilerleyen günlerde duyurulacağı da açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.

 



Son Güncelleme: 06.12.2020 00:58
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Anahtar Kelimeler:
çağatayulusoyDiziYeşilçam
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