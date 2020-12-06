Çağatay Ulusoy yeni bir dizi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Çağatay Ulusoy yeni bir dizide yer almaya hazırlanıyor. Blu TV isimli dijital platform üzerinden yayınlanacak olan bir dizide rol alacak olan Çağatay Ulusoy’un rol alacağı dizi ise belli oldu.

Yakışıklı oyuncu, Blu TV platformundan 2021 yılında yayınlanacak olan Çağan Irmak tarafından yazılanisimli dizide rol alacak. Twitter üzerinden duyuru yapan Blu TV Yeşilçam’ın altın çağında geçen bir yeniden doğuş hikayesi olarak diziyi özetlerken, 2021 yılında yayınlanacak olan dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer alacağını açıkladı.

Dizide ayrıca başka önemli isimlerin de yer aldığı ancak bunun ilerleyen günlerde duyurulacağı da açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.