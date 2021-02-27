Çağan Irmak'ın yeni dizisi Yeşilçam'ın yayın tarihi belli oldu!

İzleyiciler tarafından merakla beklenen Yeşilçam dizisinin yayın tarihi belli oldu. Çağatay Ulusoy ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerinde yer aldığı nostaljik yapımın yayın tarihi netleşti. İşte oyuncu kadrosuyla ve konusu ile dikkat çeken dizisinin ayrıntıları...

Yeşilçam dizisinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Çağatay Ulusoy, Ayta Sözeri, Selin Şekerci, Özgür Çevik, Güngör Bayrak, Bora Akkaş, Yetkin Dikinciler, Selin Kahraman, Nilüfer Açıkalın, Efe Tunçer, Ercüment Fidan, Altan Erkekli ve Devrim Nas gibi ünlü isimler yer alıyor.

Dizi toplam on bölüm şeklinde olacak. Es Film Yeşilçam dizisinin yapımcılığını üstlenirken,, Volkan Sümbül ve Levent Cantek de senaryosunu kaleme alıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Çağan Irmak yapıyor. Blu Tv platformunun ilk dönem özel yapımı olan dizinin yayın tarihi Nisan ayı olarak belirlendi.

Yeşilçam Sineması'na yolculuk

Dizi 1960'larda Yeşilçam Sineması'nda yapımcı olan bir karakterin hikayesini anlatıyor. Çağatay Ulusoy, Semih karakteri, Afra Saraçoğlu, Tülin karakteri, Selin Şekerci ise Mine karakteri ile karşımıza çıkıyor. Semih elinde bir şeyleri olamayan bir yapımcı olurken, Mine Yeşilçam'ın yıldızıdır. Tülin de ünlü bir yıldız olmak isteyen bir karakter olarak karşımıza çıkacaktır.