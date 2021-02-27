İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
Son Dakika
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi...
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...

Çağan Irmak'ın yeni dizisi Yeşilçam'ın yayın tarihi belli oldu!

Blu Tv platformunda yer alacak olan Çağan Irmak'ın yeni yapımı Yeşilçam dizisinin yayın tarihi belli oldu. İşte dizide yer alacak ünlü oyuncuların isimleri ve dizinin yayın tarihi...

27 Şubat 2021 Cumartesi 20:13
Çağan Irmak'ın yeni dizisi Yeşilçam'ın yayın tarihi belli oldu!
Takip Et:

İzleyiciler tarafından merakla beklenen Yeşilçam dizisinin yayın tarihi belli oldu. Çağatay Ulusoy ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerinde yer aldığı nostaljik yapımın yayın tarihi netleşti. İşte oyuncu kadrosuyla ve konusu ile dikkat çeken dizisinin ayrıntıları...

Yeşilçam dizisinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Çağatay Ulusoy, Ayta Sözeri, Selin Şekerci, Özgür Çevik, Güngör Bayrak, Bora Akkaş, Yetkin Dikinciler, Selin Kahraman, Nilüfer Açıkalın, Efe Tunçer, Ercüment Fidan, Altan Erkekli ve Devrim Nas gibi ünlü isimler yer alıyor.

Dizi toplam on bölüm şeklinde olacak. Es Film Yeşilçam dizisinin yapımcılığını üstlenirken,, Volkan Sümbül ve Levent Cantek de senaryosunu kaleme alıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Çağan Irmak yapıyor. Blu Tv platformunun ilk dönem özel yapımı olan dizinin yayın tarihi Nisan ayı olarak belirlendi.

Yeşilçam Sineması'na yolculuk

Dizi 1960'larda Yeşilçam Sineması'nda yapımcı olan bir karakterin hikayesini anlatıyor. Çağatay Ulusoy, Semih karakteri, Afra Saraçoğlu, Tülin karakteri, Selin Şekerci ise Mine karakteri ile karşımıza çıkıyor. Semih elinde bir şeyleri olamayan bir yapımcı olurken, Mine Yeşilçam'ın yıldızıdır. Tülin de ünlü bir yıldız olmak isteyen bir karakter olarak karşımıza çıkacaktır.



Son Güncelleme: 27.02.2021 20:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YeşilçamDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
28 Şubat Pazar günü yayınlanacak yapımlar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV 8 yayın akışı
28 Şubat Pazar günü yayınlanacak yapımlar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV 8 yayın akışı
Bir Garip Aşk dizisinin oyuncuları
Bir Garip Aşk dizisinin oyuncuları
Masum 344. Bölüm bölüm fragmanı ve 1 Mart 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Masum 344. Bölüm bölüm fragmanı ve 1 Mart 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Hercai dizisinde Gönül karakteri diziden ayrıldı mı?
Hercai dizisinde Gönül karakteri diziden ayrıldı mı?
FOX TV Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler? Savaşçı yeni bölümler ne zaman başlıyor?
FOX TV Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler? Savaşçı yeni bölümler ne zaman başlıyor?
Masumiyet dizisi tutar mı?
Masumiyet dizisi tutar mı?

Popüler Haberler

2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak?
Marteniçka geleneği hikayesi nedir? Marteniçka renklerin nelerdir, anlamı nedir? Marteniçka nereden alınır?
28 Şubat Pazar günü yayınlanacak yapımlar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV 8 yayın akışı
Bir Garip Aşk dizisinin oyuncuları
WhatsApp sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesapları kapatılacak mı, ne olacak?
Fiili hizmet süresi zammı nedir, kimler yararlanabilir? Fiili hizmet süresi zammından yararlanmak için gerekli olan şartlar
Gece tırnak neden kesilmez, kesersek ne olur?
A101 4 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
Emanet dizisi Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Seksenler Sibel kimdir? Cansın Özyosun biyografisi
Kanal D Hizmetçiler dizisi oyuncuları ve konusu
Netflix Love 101 ne zaman yayınlanacak? Netflix yayın tarihi belli oldu?
Instagram kaç yaşında görünüyorum nasıl yapılır?
30 Haziran 2019 Survivor final SMS oylaması sonuçları finale kalan isimler
Google Play Müzik neden kapatılıyor? Play Müzik ulaşılamıyor sorunu
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
BluTV Yeşilçam dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Masum 344. Bölüm bölüm fragmanı ve 1 Mart 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli yaşı kaç?
Savaşçı neden yok? Fox TV Savaşçı dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
İşkur ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni programı ile işsizlere 9 ay asgari ücret ödemesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.