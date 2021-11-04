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Cadılar Bayramı Öldürür filmi ne zaman yayınlanacak? Cadılar Bayramı Öldürür filmi sonbahar mevsimine damgasını vuracak

Hristiyan dünyasının merakla beklediği bayramlardan birisi olan Cadılar Bayramı’na özel olarak yeni bir film yayınlanacak. Cadılar Bayramı Öldürür filmi sonbahar mevsimine damgasını vuracak. Peki Cadılar Bayramı Öldürür filmi ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı...

04 Kasım 2021 Perşembe 11:04
Cadılar Bayramı Öldürür filmi ne zaman yayınlanacak? Cadılar Bayramı Öldürür filmi sonbahar mevsimine damgasını vuracak
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Sonbahar mevsiminin ortalarına geldiğimiz şu günlerde Hristiyan dünyası için oldukça önemli olan Cadılar Bayramı’nın başlamasına da kısa bir süre kaldı. 2018 yılında ekranlara çıkarılan Halloween (Cadılar Bayramı) film serisi, ikinci filmi Cadılar Bayramı Öldürür ile sonbahar mevsimine damgasını vuracak gibi görünüyor. Farklı bir korku temasıyla izleyenlerin gündemine giren Cadılar Bayramı Öldürür filminin yayın tarihi merak ediliyor. Peki Cadılar Bayramı Öldürür filmi ne zaman yayınlanacak?

Cadılar Bayramı Öldürür Filmi Ne Zaman Yayınlanacak?

Bir mahallede korku rüzgarları estiren canavar Myers, hapsolduğu yerden çıkmayı başararak yeni bir korku fırtınasınıın hazırlıklarına başlar. Myers’ı yakalayan Laurie ile kızı Karen ve torunu Allyson, Myers ile verilen yeni savaşı kazanmaya çalışacaktır.

Cadılar Bayramı Öldürür filmi 15 Ekim’den itibaren ABD sinemalarında yayınlanmaya başlandı. İşte filmde yer alan oyuncular ve onların hayat verdiği karakterler:

- Jamie Lee Curtis – Laurie Strode

- Judy Greer – Karen Nelson

- Donald Pleasence – Dr. Samuel Loomis

- Airon Armstrong, James Jude Courtney, Nick Castle – Michael Myers / The Shape

- Andi Matichak – Allyson Nelson

- Anthony Michael Hall – Tommy Doyle

-Kyle Richards – Lindsey Wallace

- Charles Cyphers – Leigh Brackett

- Nancy Stephens – Marion Chambers


https://youtu.be/hL6R3HmQfPc

Son Güncelleme: 04.11.2021 13:26
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Anahtar Kelimeler:
Cadılar Bayramı ÖldürürFilmCadılar Bayramı
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