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Cadılar Bayramı nedir, neden ve ne zaman kutlanır? Hallowen ne demektir, ne zaman ortaya çıkmıştır?

Son dönemlerde iyice popülerleşen Cadılar Bayramı bilindiği üzere bir Batı geleneğidir. Her sene yapılan Cadılar Bayramı' nda kutlamalar kostüm ve korkunç maskeler itibari ile yapılmaktadır. Her yıl 31 Ekim itibari ile kutlanan bayramın tarihçesi ise okuyucular tarafından merak ediliyor.

26 Ekim 2020 Pazartesi 19:08
Cadılar Bayramı nedir, neden ve ne zaman kutlanır? Hallowen ne demektir, ne zaman ortaya çıkmıştır?
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Özellikle Batı’ da kutlanan ve ABD’ de her yıl partileri düzenlenen cadılar bayramı son zamanlar itibari ile tüm dünyaya yayılım göstermiştir. Geçtiğimiz sene çoğu yerde gençler tarafından Cadılar Bayramı kutlamaları yapılmıştır.

 

Her yaştan insanın kostüm giyerek(genelde korkunç kostümler tercih edilmektedir.) kutladığı bir etkinliktir. Çocuklar kostümlerini giyer ve evleri ziyaret eder ve şeker toplarlar. Gençler ise partilere ve ard arda yayınlanan korku filmi sinemalarına gidebilirler. Bazıları ise perili olduğu düşünülmekte olan evleri ziyaret etmektedir. Çocuklar her eve gittiğinde “Şaka mı, Şeker mi?” derler ve cevaba göre hareket ederler. Eğer şaka cevabı verilirse ise çeşitli şakalar yaparlar.

 

Cadılar Bayramı sadece belirli Batı ülkeleri tarafından kutlanan bir etkinliktir. Amerika’ da her yıl kutlamaları yapılan bayramın diğer Batı ülkelerine yayılımı ise yine Amerika kültürünün etkisi ile yaşanmıştır.

 

Cadılar Bayramı Ne Demek

Cadılar Bayramı’ nın Batı ülkeleri arasında söylenen adı Halloween’ dir. Bu adlandırma ise aslında bir kısaltmadır ve tam adı, All Hallow’ s Eve(Azizler Günü arifesi)’ dir.  

 

Cadılar Bayramı Nasıl Ortaya Çıkmıştır

Cadılar Bayramı’ nın ortaya çıkışı ise antik Britanya krallığının, pagan Keltleri tarafından kullanılan Samhain Festivalidir. Bu Samhain Festivali ise yazın bitimi ve kışın gelişi adına kutlanmaktaydı. Samhain kelimesinin diplerine indiğimizde ise sam(yaz) ile fuin(son) kelimelerine ulaşıyoruz, ve bu isim Eski İrlandaca dilinden gelmektedir. Bu tarihte ise yapılan etkinlikler genelde sürülerin yaylardan geri gelmesi ile toprak sahipleri ve çiftçi bireyler tarafından yapılan arazi sözleşmesinin yenilenmesiydi.

 

Yaz sonu aynı zamanda Keltler tarafından evlilik için görülen en iyi zaman dilimiydi. Hatta bu dönemlerde ölmüş kişileri anarlar ve bu ölülerin kutsandığı ilahi bir dönem olduğuna inanılırdı. Bu inanç dahilinde Keltler, ölen insanların eskiden yaşamakta olduğu yerlere ziyaret gerçekleştirdiği düşünülmekteydi. Bu nedenle tepe yerlerin üstüne, evlerdeki ocaklarında ateş yakıyorlar ve bu sayede kötü ruhların gelmesini engelleyeceğini düşünüyorlardı. Halk ise etrafa salınan ruhlar tarafından farkedilmemek adına maskeler takar, kostümler giyerdi.

 


Zaman ilerledi ve bunun üzerine Samhain festivali periler, şeytanlar, cinler ve cadılar ile özdeşleştirildi.  Romalılar 1’ inci yüzyılda yaptıkları fetihler ile Kelt toparklarını kendilerine katmıştı ve ardından kendi festivalleri olan ölüm temalı Feralia ve hasat temalı Pomona’ yı, Samhian festivalleri ile harmanladılar.

 

7’ inci yüzyıla genildiğinde 4. Papa Boniface normal kutlanma tarihi 13 Mayısıs olan Azizler Günü’ nü -büyük ihtimal ile pagan festivallerinin daha fazla yaygınlaşmaması ve unutulması adına- 1 Kasım tarihine taşıdı. Azizler Günü arifesi de kutlas olarak kabul gördü ve Batı’ nın sözlerine böylece Halloween kelimesi girdi. Orta Çağ’ ın bitimine doğru ise Seküler kutlamaları ile Hristiyan Bayramları harmanlaşmaya başladı. Avrupa’ da başlayan Reform hareketleri sırasında ise Protestan Hristiyanlar tamamen kutlamayı bıraktı, diğer Hristiyan mehsepleri de Halloween Hristiyan dünyasında nerdeyse tamamen bitti. Britanya’ da ise kutlanılmaya devam edildi. Bu ileriki dönemler de yaşanan Britanya göçleri ile Amerika’ ya da sıçrayacaktır.

 

Amerika’ ya ilk ayak basan ve yerleşen kolonilerde -çoğu bayrama olduğu gibi- Cadılar Bayramı’ nında kutlanılması yasaklandı. Bunun ile birlikte 1800’ lü senelerde, Cadılar Bayramı’ nın içinde olan öğelerin tıpatıp bir benzeri olan Hasar Bayramı’ nın kutlamaları başladı. 19’ uncu yüzyılda ise İrlandalılar başını çekmek üzere Britanya’ dan Amerika’ ya yüksek sayıda göçüşler başladı ve bu esnada Britanyalılar Cadılar Bayramı için sakladıkları kostümleri beraberinde getirdiler. Zaman geçtikçe ise Cadılar Bayramı halk tarafından kabullendi.

 

Cadılar Bayramı Kutlamaları

Cadılar Bayramı için ilk yapılan bal kabağı oyumudur çünkü korkunç bir biçimde gülen bal kabağı ayrıca Cadılar Bayramı’ nın sembolüdür. Yapılması gereken ise bal kabağının içini oyarak boşaltmak, ardından bal kabağına korkunç bir gülüş oluşturmak ve bir mum yakarak içine koymaktır.

 

Cadılar Bayramı’ nda ise yaygın bir şekilde kullanılan şeker türü, elma şekeridir. Çocuklar korkutucu kostümlerini giyerek ve evleri dolaşmaya başlar. Ev sahiplerine “Şaka mı? Şeker mi?” şeklinde bir soru yöneltirler, eğer ev sahibi şaka der ise çeşitli espiriler ve şakalar yaparlar. Yaşlılar ise genellikle şeker ve para verirler. Bu gelenek ise geçmişte yer alan “ruh keki” toplama geleneğidir ve bu gelenek Britanyalılara aittir.

Yetişkin bireyler ise Bayram’ a en yakın hafta sonunda bir kostüm partisi düzenlerler ve bu partiye giriş yapmak için kostümlü olmak gerekmektedir. Gençlerde bunun benzeri bir parti verir ve katılımını gerçekleştirirler ama onlarınki yetişkinlerden farklı olarak bayram günü yapılır.

 

Muhafazâkar olarak adlandırılan Protestan, Hristiyanlar Cadılar Bayramı kutlanayı uygun olarak görmez ve bu neden itibari ile kutlamalar da bulunmazlar.

 



Son Güncelleme: 26.10.2020 19:08
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