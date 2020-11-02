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Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın hayatı ve tarihteki yeri

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden biri haline gelin Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ve Selçuklu Devleti'nin en önemli ismi Melikşah'ın tarihte ne gibi bir yer tuttuğu merak edilenler arasında yer aldı. Melikşah, Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemini yaşamasını sağladı...

02 Kasım 2020 Pazartesi 21:08
Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın hayatı ve tarihteki yeri
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmeye başlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki karakterlerle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide ve elbette tarihte en önemli kişilerden biri olarak karşımıza çıkan Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah ile ilgili ayrıntılar merak edilmeye başlandı.

Melikşah Kimdir?


Büyük Selçuklu Devleti’nin Sultanı Melikşah 1055 senesinde İsfahan’da doğmuştur. Ölümü ise 1092 senesinde Bağdat’ta olmuştur. Henüz 37 yaşındayken hayatını kaybeden Melikşah’ın çocukluğu İsfahan ve etrafında geçmiştir. Babası Alparslan, oldukça yetenekli ve cesur olduğunu düşündüğü oğluyla özel ilgilenmiştir. Sultan Alparslan ile birlikte küçük yaşında Gürcistan Seferi’ne katılan Melikşah, babasının 1072’de şehit edilmesi sonrasında sultan oldu. Tahta çıkmasından sonra Gazneliler ve Karahanlılar’ın Selçuklu topraklarına saldırmaları arından Melikşah elegeçirilen toprakları geri aldı. Sonraki 20 senede ise Gazneliler Sultanı İbrahim Han ile Melikşah arasındaki siyasi ilişkiler iyi devam etti. Devletin sınırlarını bir hayli genişleten Melikşah avlanmayı severdi ve alimlere önem gösterirdi. Kaşgarlı Mahmud ve Ömer Hayyam gibi alimleri bünyesinde himaye etti.

Melikşah döneminde Selçuklu’nun toprakları Akdeniz ve Marmara Denizi’nden Kaşgar’a, Kafkasya’dan Yemen’e kadar uzanmıştı.



Son Güncelleme: 02.11.2020 21:08
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Uyanış Büyük SelçukluMelikşah
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