Büyük Savaş Godzilla vs Kong filmi konusu, oyuncuları ve vizyon tarihi
Uzun zamandır beklenen Godzilla vs Kong filminin fragmanı yayınlandı. Peki yakın zamanda yayınlanacak olan filmin konusu nedir? Filmde hangi ünlü isimlerle karşılaşacağız?
07 Şubat 2021 Pazar 23:16
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Koronavirüs sebebiyle sinema salonları dünya çapında çoğu ülkede kapalı olduğu için film 26 Mart tarihinde HBO Max platformu üzerinden yayınlanacak.
Filmin konusu nedir?
Legendary Entertainment tarafından 2014 yılında yayınlanmaya başlayan yeni Godzilla serisinin dördüncü filmi olacak olan Godzilla vs Kong filmi merakla beklenmekte. Bu film içerisinde dünyanın en büyük ve güçlü canavarları olarak görülen Godzilla ve Kong karşı karşıya gelecekler. Kıran kırana geçen bu mücadelenin nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Filmin konusunu ele aldığımızda fragmandan anladığımız kadarıyla bu Godzilla ve Kong’un ilk karşılaşması olmayacak. İki canavarın daha önce, seride gösterilmeyen bir zaman dilimi içerisinde savaşmış olma ihtimalleri de var. Dünyayı canavarların ele geçirdiği bu film serisi içerisinde bakalım neler yaşanacak.
Hangi ünlü isimler ile karşılaşacağız?
Filmin başrollerinden birisi daha önce Stranger Things dizisinde de başrol oyuncusu olan Millie Bobby Brown. Henüz 16 yaşında olan Millie Bobby Brown oyunculuk yeteneğiyle Godzilla vs Kong filminde de bizi etkileyecek gibi gözüküyor. Kadroya dahil olan diğer oyuncular arasında Alexander Skarsgård, Rebecca Hall ve Brian Tyree Henry gibi isimler de bulunuyor. Bu sağlam kadroyla film bizi bir hayli etkileyecek gibi gözüküyor.
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