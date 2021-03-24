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Büyük Kıyamet filmi konusu nedir? Büyük Kıyamet fragmanı, oyuncuları ve konusu

Büyük Kıyamet filminin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından araştırılmaktadır. Büyük Kıyamet filmi kıyamet ve dünyanın sonu temalı filmleri seven kişilerin keyif alacağı bir filmdir.

24 Mart 2021 Çarşamba 22:35
Büyük Kıyamet filmi konusu nedir? Büyük Kıyamet fragmanı, oyuncuları ve konusu
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2017 Kanada yapımı olan Büyük Kıyamet (Global Meltdown) filmi Aksiyon, Bilim-Kurgu temalı bir filmdir. Büyük Kıyamet filminin konusu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Filmin IMBD puanı 3.1’dir. Filmin yönetmen koltuğunda Daniel Gilboy oturmaktadır.

Büyük Kıyamet konusu nedir?

Film Kanada’nın bir anda gürültü ile bir anda ikiye bölünmesi ile başlamaktadır. Bu durumun sebebi tektonik bir durumdur ve volkanlar açığa çıkmıştır. Yaşayan kişiler bu durumdan kaçmak için yeni yerleşim yerleri aramaya koyulurlar.

Büyük Kıyamet oyuncu kadrosu

Cameron Gordon

 Leanne Khol Young

 Michael Paré

Patrick J. MacEachen



Son Güncelleme: 24.03.2021 22:35
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Anahtar Kelimeler:
GlobalMeltown
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