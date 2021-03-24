Büyük Kıyamet filmi konusu nedir? Büyük Kıyamet fragmanı, oyuncuları ve konusu

2017 Kanada yapımı olan Büyük Kıyamet (Global Meltdown) filmi Aksiyon, Bilim-Kurgu temalı bir filmdir. Büyük Kıyamet filminin konusu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Filmin IMBD puanı 3.1’dir. Filmin yönetmen koltuğunda Daniel Gilboy oturmaktadır.

Büyük Kıyamet konusu nedir?

Film Kanada’nın bir anda gürültü ile bir anda ikiye bölünmesi ile başlamaktadır. Bu durumun sebebi tektonik bir durumdur ve volkanlar açığa çıkmıştır. Yaşayan kişiler bu durumdan kaçmak için yeni yerleşim yerleri aramaya koyulurlar.

Büyük Kıyamet oyuncu kadrosu

Cameron Gordon

Leanne Khol Young

Michael Paré

Patrick J. MacEachen