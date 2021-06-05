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Buse Arslan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Buse Arslan hakkında bilgiler

Buse Arslan kimdir sorusu gündem oldu. Kullanıcılar Buse Arslan kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularını araştırıyor.

05 Haziran 2021 Cumartesi 17:09
Buse Arslan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Buse Arslan hakkında bilgiler
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Güzel oyuncu Buse Arslan merak ediliyor. Buse Arslan’ın hangi dizi ve filmlerde yer aldığı ve Buse Arslan’ın hayatı gündem oldu.

Buse Arslan kimdir?

1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Buse Arslan, Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünde eğitim almıştır. Üniversite eğitimin ardından yüksek lisans eğitimini de Kadir Has Üniversitesi’nde Film ve Drama Oyunculuk üzerine alan Arslan, eğitimlerinin ardından sektöre hızlı bir giriş yapmıştır. 28 yaşındaki güzel oyuncu kariyerine 2012 yılında yayınlanan Akasya Durağı adlı diziyle başlamıştır.

Bu dizinin ardından çok sayıda dizi ve filmde yer alan güzel oyuncu son olarak ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’da rol almıştır. 170 cm boyunda ve 55 kilo olan Buse Arslan evlidir.

Buse Arslan’ın yer aldığı tüm yapımlar ise şu şekildedir;

2019 – Kuruluş Osman (Aygül Hatun)

2018 – Kocaman Ailem (Berrak)

2016 – Kertenkele (Didem)

2014 – Kocamın Ailesi (Gülay)

2013 – Benim Hala Umudum Var (Beril)

2012 – Akasya Durağı


Son Güncelleme: 05.06.2021 17:09
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Anahtar Kelimeler:
Buse ArslanOyuncu
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