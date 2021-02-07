Burcu Biricik Kırmızı Oda dizisine veda etti

Cuma günleri saat 20:00’da TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi günümüzün en çok izlenilen dizilerinden. Dizide bulunan Boncuk karakterini canlandıran Burcu Biricik bugün diziden ayrılmış bulundu.

Burcu Biriciğin şimdi hangi dizide oynayacağı ise merak konusu. Oyunculuk yeteneklerini hangi dizide sergileyeceği merak edilen Burcu Biricik’in Camdaki Kız dizisinin başrolü olacağı yönünde söylentiler dönmekte. Projeden resmen teklif aldığı iddia edilen Burcu Biricik’in rolü henüz kabul edip etmediği konusunda kesin bir bilgi bulunmamakta.

