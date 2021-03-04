Burcu Binici’nin yeni dizisi hangi kanalda yer alacak? 2021-2022 Burcu Binici yeni dizi

Başarılı oyuncu Burcu Binici 6 Temmuz 1986 Erzurum’da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda oyunculuk ve dansçılık eğitimi alan Binici, 2009 yılında ‘Bir Bulut Olsam’ dizisi ile televizyon hayatına başladı. 2009 yılından itibaren farklı projeler ile kendisinden söz ettiren başarılı oyuncu halen ekranlarda oyunculuk yapmakta. Son dizisi Kuzey Yıldızında Tülin karakteri ile karşımıza çıkan Binici birçok dizi ve filmde yer aldı.





Burcu Binici’nin yer aldığı diziler

2009 – Bir Bulut Olsam

2010 – Düriye’nin Güğümleri

2010 – Sensiz Yaşayamam

2012 – 6 Mantı

2015 – Hayat Mucizelere Gebe

2017 – Türk Malı Aile Komedisi

2018 – Kuyu

2020 – Kuzey Yıldızı (Tülin)

Burcu Binici’nin yeni projesi nedir?

Ateş Menajerlik ile birlikte çalışan güzel oyuncu birçok teklifin gelmesine rağmen başarılı yapımlarda yer almaktadır. Burcu Binici’nin henüz kesinleşen projesi bulunmamaktadır.

Güzel oyuncunun instagram hesabı @burcubinici



