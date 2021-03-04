İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan bomba ihbarı!
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...

Burcu Binici’nin yeni dizisi hangi kanalda yer alacak? 2021-2022 Burcu Binici yeni dizi

Ekranların sevilen yüzü arasında yer alan Burcu Binici’nin yeni projesi belli oldu mu? Başarılı oyuncunun yeni dizisi nedir? Burcu Binici kim? İşte Burcu Binici hakkında merak edilenler

04 Mart 2021 Perşembe 13:17
Burcu Binici’nin yeni dizisi hangi kanalda yer alacak? 2021-2022 Burcu Binici yeni dizi
Takip Et:

Başarılı oyuncu Burcu Binici 6 Temmuz 1986 Erzurum’da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda oyunculuk ve dansçılık eğitimi alan Binici, 2009 yılında ‘Bir Bulut Olsam’ dizisi ile televizyon hayatına başladı. 2009 yılından itibaren farklı projeler ile kendisinden söz ettiren başarılı oyuncu halen ekranlarda oyunculuk yapmakta. Son dizisi Kuzey Yıldızında Tülin karakteri ile karşımıza çıkan Binici birçok dizi ve filmde yer aldı.

Burcu Binici’nin yer aldığı diziler

2009 – Bir Bulut Olsam

2010 – Düriye’nin Güğümleri

2010 – Sensiz Yaşayamam

2012 – 6 Mantı

2015 – Hayat Mucizelere Gebe

2017 – Türk Malı Aile Komedisi

2018 – Kuyu

2020 – Kuzey Yıldızı (Tülin)

Burcu Binici’nin yeni projesi nedir?

Ateş Menajerlik ile birlikte çalışan güzel oyuncu birçok teklifin gelmesine rağmen başarılı yapımlarda yer almaktadır. Burcu Binici’nin henüz kesinleşen projesi bulunmamaktadır.

Güzel oyuncunun instagram hesabı @burcubinici

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 13:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Burcu BiniciOyuncu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hekimoğlu dizisi Sevda Hemşire kimdir? Sevtap Özaltun hakkında bilgiler
Hekimoğlu dizisi Sevda Hemşire kimdir? Sevtap Özaltun hakkında bilgiler
Maraşlı dizisinden Mahur karakteri ayrıldı mı? Mahur geri gelecek mi?
Maraşlı dizisinden Mahur karakteri ayrıldı mı? Mahur geri gelecek mi?
Kardeşlerim dizisi Suzan kimdir? Suzan gerçekte kimdir?
Kardeşlerim dizisi Suzan kimdir? Suzan gerçekte kimdir?
Yasak Elma Ömer Kurtoğlu kimdir? Emre Dinler hakkında bilgiler
Yasak Elma Ömer Kurtoğlu kimdir? Emre Dinler hakkında bilgiler
Kuruluş Osman Selcan Hatun dizide neden yok? Selcan Hatun geri dönecek mi? Didem Balçık hamile mi, diziye geri dönecek mi?
Kuruluş Osman Selcan Hatun dizide neden yok? Selcan Hatun geri dönecek mi? Didem Balçık hamile mi, diziye geri dönecek mi?
Doğduğun Ev Kaderindir Meto kimdir?
Doğduğun Ev Kaderindir Meto kimdir?

Popüler Haberler

Burcu Binici’nin yeni dizisi hangi kanalda yer alacak? 2021-2022 Burcu Binici yeni dizi
Hekimoğlu dizisi Sevda Hemşire kimdir? Sevtap Özaltun hakkında bilgiler
Devletin engelli vatandaşlara sağladığı sosyal yardımlar nelerdir? Engelliler için yapılan yardımlar ve yardım başvuru şartları
Maraşlı dizisinden Mahur karakteri ayrıldı mı? Mahur geri gelecek mi?
Yedek subay nasıl olunur, yedek subay olma şartları nelerdir? Yedek subay başvuruları
Garanti BBVA 10.000 TL Mart 2021 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
vakıfbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2021 Vakıfbank emekli promosyon başvuru şartları
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2021 acil destek kredisi veren bankalar
ABD Silahlı Kuvvetlerinin tarihçesi ve rütbeleri nasıldır? Amerika Birleşik Devletleri'nde ordu rütbeleri!
Ek Hesap Nedir? Kmh Hesabı Faiz Oranları 4 Mart 2021 Perşembe
iOS 13 ile gelecek yenilikler neler? iOS13 ne zaman çıkacak?
Fox Tv Zuhal Topal’la Sofrada Ne Zaman Sezon Finali Yapacak? Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?
Rus model Maria Liman karantina günleri için erkek partner ilanı verdi! ?Maria Liman kimdir, Instagram adresi ne?
Fakir aileler için devlet yardımları nelerdir? Devlet yardımı alma şartları
Halkbank 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vadeli 30 ile 75 bin TL arasında kredi veriyor
Hasan Can Kaya'nın sevgilisi kimdir? Sultan San hakkında bilgiler
Pet şişe toplayarak nasıl para kazanılır? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
Rüyada ceviz toplamak görmek ne anlama gelir? Rüyada ceviz toplamak görmek anlamı, tabiri nedir?
Kardeşlerim dizisi Suzan kimdir? Suzan gerçekte kimdir?
Açıktan üniversite okurken askere gidilir mi? Açıktan üniversite ile tecil yapılır mı?
2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.