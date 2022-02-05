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Burçin Orhon kimdir, nerede doğmuştur? Burçin Orhon evli mi? Burçin Orhon kaç yaşında?

Burçin Orhon kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Burçin Orhon’un hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:57
Burçin Orhon kimdir, nerede doğmuştur? Burçin Orhon evli mi? Burçin Orhon kaç yaşında?
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Burçin Orhon kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Burçin Orhon’un hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Burçin Orhon kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Burçin Orhon’un yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Burçin Orhon aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

1 Ocak 1968 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi İşletme Mühendisliği Fakültesi ve Ankara Devlet Konservatuarından mezun olan Burçin Orhon, 3.5 yaşlarındayken klasik bale eğitimleri almıştır. Ardından dans hayatına adım atan Burçin Orhon, danslarıyla zamanında Bambi lakabıyla anılmıştır.

1995 yılında Nejat Uygur’un oğlu Süheyl Uygur’la evlilik yaşayan Burçin Orhon’un bu evliliğinden Lara Zeynep ve Ayşe Alkıç Uygur adında iki kız çocuğu vardır. Burçin Orhon anne tarafından aslen Rum, baba tarafından ise aslen İstanbulludur.

 

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:57
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