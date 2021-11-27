Burari Vakası Bir Ailenin Gizemli Ölümü belgesel netfix dizisinin konusu nedir ?Burari Vakası Bir Ailenin Gizemli Ölümü belgesel hakkında yorum

Netflix ‘in insan kanını donduracak türden ve tüylerimizi de diken diken yapan suç belgesellerini büyük bir merak ile takip ediyoruz. Her ne kadar hikayenin akışı içinde çeşitli pek çok psikopat katillerin son derece acımasız olan ruh hallerine ya da hiçbir şekilde herhangi bir kötü girişime teşebbüs etmemiş gibi sakin takındıkları tavırlarına tanık olsak bile.. Bütün dünya olarak bu türlere benzeyen gelişmelere nefes kesen heyecan ile yaklaşmaktayız. Yıllar boyunca aranmakta olan seri katillere, dur durak bilmeyen ve tükenmeyen tacizci bireylere ve küçüklüğünden itibaren herkes tarafından hor görülerek büyüyünce de bir canavara dönüşen kişilere..

Sizin için insanın kanını donduracak türden olan hikayelerin neler olduğunu bilemem fakat Netflix ‘in 8 Ekim 2021 Cuma gününde izleyicilerin karşısına çıkardığı yeni belgeseli.. Bana göre izlendiğinde insanın kanını dondurmaya yetecek türden bir belgesel kategorisinde zirveye çıkmaya layık olabilecek yaşanan bir olayı ekranlara getirmektedir. 2018 ‘de gerçekleşmiş ve aynı evin içinde yaşamakta olan 11 kişiden 10 tanesinin tavana asılı bir şekilde öldüğü ve kalan diğer kişinin ise yerde ölü olarak bulunduğu bir hikayeye ekranlarımıza taşımaktadır. Hikaye ile ilgili kalan detaylara yazımızın devamında yer vereceğiz.

Burari Vakası Bir Ailenin Gizemli Ölümü belgesel yorumu Netflix

Müziğini AR Rahman ‘ın bestelediği, yönetmen koltuğunda ise Leena Yadav ‘ın oturduğu belgeselde, yukarıda da belirttiğim gibi Hindistan ‘ın Delhi şehrinde 11 kişinin aynı evin içinde ölü olarak bulunduğu davaya ev sahipliği yapmaktadır. Chundawat aile üyelerinin komşusu olan bir kişi, 2018 yılının Temmuz ayında ev halkının kendilerine ait olan bakkallarını açmadıkları ve her zaman yaptıkları yürüyüş etkinliklerine katılmadıklarını gerekçe göstererek durumu polise ihbar eder. Aradan geçen birkaç dakika sonrasında ise kendisini tavan asan 10 kişi ile yerde de boğularak öldüğü varsayılan bir kişi polis tarafından bulunur. Oğullar, damatlar, eşler, torunlar gibi 3 farklı kuşaktan gelen bireylerin bulunduğu evde, neler olup bittiği ise henüz bilinmemektedir.

Ölüm sebeplerinin ne olduğu ile ilgili bir bilgiye sahip olunamamasına rağmen dava ile ilgili birçok spekülasyon meydana gelmektedir. Her bir aile üyesinin oldukça sevecen ve yardımsever bir kişiliğe sahip olmasına karşın.. Kendi mezhep ve inanışlarına göre bazı rollere büründükleri belirtiliyor. Bu şekilde de ilk ihtimal kendi dini ritüellerinden dolayı kendilerini öldürmüş olabilecekleri yönündedir. Bir başka ihtimal ise akla gelen ilk kriterlerden biri olan cinayet şüphesi. Her ne kadar ailenin ölümünün bir ayin aracılığı ile gerçekleşmiş olduğu düşünülse de cinayet şüphesinin konuşulduğu da belgesel aracılığı ile Netflix tarafından bizlere ulaştırılmaktadır. Evin içinde bulunan bazı yazılmış olan garip ayinler, tehdit içerikli mesajlar, evin içinde süregelen gizli bir yaşam gibi birçok hikayeyi bir araya toplayan yapımcılar, Burari Vakasına bambaşka bir boyuttan bakma prensibini geliştirmiştir. Bu belgeseli kesinlikle kaçırmamalı ve izlemelisiniz.

Burari Vakası Bir Ailenin Gizemli Ölümü belgesel dizisinin IMDB puanı kaç?

Henüz daha yeni ekranlara gelmiş olsa da Burari Vakası Bir Ailenin Gizemli Ölümü belgeseli yayına girdiği andan itibaren seyirciden 8,3 IMDB puanı almış oldu.

Orijinal adı House of Secrets: The Burai Deaths olan Netflix yapımı belgesel dizi yorumu ve konusu adlı içeriğimizin sonuna geldik. Şimdiden siz değerli okuyucularımıza keyifli seyirler dileriz. Bunun gibi daha pek çok dizi ve yapımdan güncel olarak bilgi almak isterseniz eğer sitemize abone olabilirsiniz. Başka diğer içeriklerde yeniden görüşmek üzere hoşça kalın..